O iPhone SE lançado recentemente pela Apple por US$ 399 nos EUA (e R$ 3,7 mil no Brasil), sinaliza uma mudança decisiva na tecnologia de consumo. Trata-se de um smartphone que oferece tudo que envolve tecnologia que nos interessa sem ter de pagar (muito) caro por ele. Muitos esperavam esse momento. Há muito tempo, as tecnologias propulsoras das TVs e computadores pessoais se tornaram tão comuns que hoje um bom aparelho de TV e PCs são acessíveis para as massas. E sempre achamos que o onipresente smartphone seguiria o mesmo caminho.

Em vez disto, à medida que o smartphone amadurecia durante a década passada, o oposto se verificava. O preço de tabela do iPhone, o aparelho mais popular no mundo, chegou a alturas inimagináveis. Os novos iPhones lançados no ano passado alcançaram o valor de US$ 1.449, comparado com o valor máximo de US$ 590 cobrado em 2007. Ao mesmo tempo, telefones mais acessíveis, que custam entre US$ 200 a US$ 400, tinham deficiências importantes como câmeras ruins e chips lentos.

Agora, a Apple extraiu todas as melhores partes dos seus iPhones mais caros – incluindo um processador de computação rápido e uma excelente câmera – e as inseriu no corpo de um iPhone mais antigo com um botão Home e uma tela menor. Ao mesmo tempo, incluiu funções úteis que antes eram exclusivas dos seus novos e caros aparelhos, como resistência à água, carregamento sem fio e as chamadas fotos retrato. O que significa que a tecnologia de última geração do smartphone finalmente chegou, e a um preço razoável (nos EUA, seria chamado de “modesto”, mas a realidade brasileira é diferente). Já era tempo.

Depois de testar o novo SE durante algumas semanas, é possível dizer com confiança que este aparelho é ideal para muitas pessoas – especialmente aquelas que só pensam em comprar tecnologia quando acharem que vão precisar. O novo iPhone pode ser adequado para você também. Abaixo o que precisa saber a respeito.

Zoom na câmera

Com o SE, a Apple tirou o processador de computação do iPhone 11 – que custa pelo menos US$ 699 e é o mais rápido no mercado – e o introduziu num corpo que é praticamente o mesmo do iPhone 8, de 2017. No processo, a companhia também fez melhorias significativas na câmera do SE, que tem uma lente simples, mas agora conta com software e inteligência artificial para tornar as fotos muito melhores.

Em iterações passadas dos iPhones de luxo, os aparelhos possuíam duas lentes de câmera que funcionavam juntas para produzir o efeito conhecido como modo retrato, que deixa mais nítido o sujeito da foto e ligeiramente embaçado o fundo. Mas no iPhone XR de 2018, a Apple usou aprendizado de máquina para conseguir fotos de retrato de pessoas usando uma única lente.

A Apple aplicou um método similar no caso do SE, de modo a permitir tirar fotos de retrato de pessoas com uma única lente num aparelho mais barato. Nos testes que fiz as fotos ficaram excelentes, não devendo nada a fotos similares tiradas com o iPhone 11. Isto é importante no caso de um smartphone com este preço. (O Pixel 3A, do Google, que custa US$ 399 e é vendido apenas nos EUA, também é excepcional por sua capacidade de tirar fotos retrato, embora telefone seja muito mais lento).

Vamos falar da tela e do botão Home

Uma outra característica que torna o SE mais barato é a primeira coisa que você vai notar: o tamanho da tela. Com 4,7 polegadas, ela é menor do que a 6,1 polegadas do iPhone 11. Mas isso pode ser um benefício. O tamanho de 4,7 polegadas é melhor para manejar com uma mão apenas, e é fácil usar o polegar a partir do botão iniciar para cada canto da tela. Também importante é o fato de o corpo do aparelho ser menor e se encaixar melhor no bolso.

Apple Novo iPhone tem Touch ID, como os antigos

O segundo grande poupador de gasto do SE é o uso do botão iniciar para desbloquear o aparelho em vez de usar o leitor de impressão digital como nos smartphones modernos. Os leitores do iPhone sempre funcionaram rápida e impecavelmente, e este novo SE também.

Pode ser ótimo ter um scanner facial, mas muitos ficam felizes sem o recurso se isso significar poupar dinheiro. A título de comparação, tenho dados menos pontos para smartphones de US$ 1.000, como o Samsung Galaxy 10, por causa do seu péssimo leitor de impressão digital e um scanner facial inferior.

Colocando o valor do iPhone SE em perspectiva

Para entender plenamente o valor do SE é importante notar que esta não é a primeira vez que a Apple experimenta um iPhone mais barato. Os modelos passados não foram tão convincentes quando comparados com seus contrapartes mais caros, a saber:

- O iPhone 5C de US$ 549, lançado em 2013, veio em plástico colorido e parecia mais barato e mais lento do que o iPhone 5S, modelo com um corpo de alumínio que custa US$ 100 mais.

- O iPhone SE de US$ 399, lançado em 2016, tinha o design de iPhones mais antigos com o mesmo poder de computação dos aparelhos mais recentes. Mas esse SE tinha uma câmera muitíssimo inferior e uma tela mais fosca do que do que a do iPhone 6S, cuja tela era maior e custava US$ 649.

Desta vez as compensações do novo SE parecem triviais. Não tem leitor facial, não tira fotos no escuro e não tem uma tela gigante? Estes são inconvenientes sem importância quando você está pagando 40% menos do que por um iPhone 11. Mas observo que ele tem um grande inconveniente. A bateria do SE tem um tempo de vida muito menor do que a do iPhone 11.

Depois de um dia tirando fotos e realizando tarefas de trabalho, a bateria do SE precisou ser recarregada à noite. Com um telefone mais caro, eu teria mais do que 25% de bateria. Assim, as pessoas que trabalham longas horas e dependem dos seus celulares provavelmente ficarão mais satisfeitas com um aparelho mais caro.

Para quem é?

Não sou o alvo demográfico ideal para o SE e estou disposto a pagar para ter recursos mais sofisticados. Por isto comprei por US$ 999 um iPhone XS há dois anos porque adorava tirar fotos retrato dos meus pratos e meus cachorros. Mas tem alguma coisa peculiar no tocante ao anúncio do SE que me surpreendeu numa pandemia que tem abafado o entusiasmo de muitas pessoas para comprar coisas bonitas.

Quando novos iPhones são lançados, normalmente recebo perguntas de amigos que trabalham em tecnologia e são loucos por novos gadgets. No caso do novo SE, recebi mensagens de texto de pessoas que odeiam falar de tecnologia: um amigo de 60 anos de idade e um membro da família que é ambientalista. Ambos estão usando iPhones que datam de pelo menos cinco anos atrás e se mostraram aliviados com o fato de o seu próximo iPhone não custar mais do que o pagamento de um mês de hipoteca.

“É um aparelho que vai pegar com o tempo e vai ajudar a Apple a fazer um upgrade da sua base”, disse Carolina Milanesi, analista de tecnologia e consumo na empresa de pesquisa Creative Strategies, referindo-se ao novo SE. “E isto inclui pessoas que ficam com seus aparelhos por três a cinco ano e aquelas que compram de segunda mão”, acrescentou ela. E pensando nisto, percebi que conheço muita gente assim. /TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO