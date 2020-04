iPhone, Galaxy ou Huawei: qual dessas e outras marcas leva a melhor?

A Apple anunciou nesta quarta-feira, 15, o seu novo ‘iPhone de baixo custo’, a segunda geração do iPhone SE. Apesar de ter o mesmo nome do original de 2016, o iPhone SE (2020) é basicamente um aparelho com coração do iPhone 11 e a carcaça do iPhone 8, que acabou de sair da loja online da empresa.

A ideia é trazer a experiência de usuário, a fluidez e a potência do chip A13 Bionic, presente nos modelos mais novos de iPhone, por um preço um pouco mais acessível. A principal funcionalidade do SE que o destaca dos demais é o processamento de imagens, que permite configurações de iluminação mais profissionais até mesmo para selfies. Mas há vários outros aparelhos na mesma categoria, e não são poucos.

Veja como o novo iPhone de entrada se sai perto dos concorrentes com sistema Android – a comparação dos modelos levou em consideração aparelhos próximos na faixa de preço e que buscam ser opções premium, mas ainda acessíveis para usuários. Considera-se também a oferta das principais marcas presentes no mercado brasileiro:

Câmera traseira

iPhone SE (2020): uma lente grande angular (12 MP, f/1.8); gravação de vídeo 4K em até 60 fps

Samsung Galaxy S10e: duas lentes, uma grande angular (12 MP, f/1.5-2.4) e uma ultra angular (16MP, f/2.2); gravação de vídeo em 4K em até 60 fps

Xiaomi Mi 9T: três lentes, uma grande angular (48 MP, f/1.8), uma ultra angular (13 MP, f/2.4) e uma teleobjetiva (8 MP, f/2.4); gravação de vídeo 4K em até 30 fps e FullHD em até 960 fps para efeito slow-motion

Motorola One Hyper: duas lentes, uma grande angular (64 MP, f/1.9) e uma ultra angular (8 MP, f/2.2); gravação de vídeo 4K em até 30 fps e FullHD em até 60 fps

Samsung Galaxy A71: quatro lentes, uma grande angular (64 MP, f/1.8), uma ultra angular (12 MP, f/2.2), uma macro para capturar pequenos detalhes (5 MP, f/2.4) e uma lente de profundidade (5 MP, f/2.2); gravação de vídeo 4K em até 30 fps e FullHD em até 960 fps para efeitos slow-motion

Huawei P30 Lite New Edition: três lentes, uma grande angular (48 MP, f/1.8), uma ultra angular (8 MP) e uma lente de profundidade (2 MP, f/2.4)

Apple iPhone SE 2020: nova versão do 'iPhone de baixo custo'

Dentre os seis aparelhos, o iPhone SE é o único que tem apenas uma câmera traseira. O maior diferencial para as outras marcas é justamente o processador A13 Bionic, presente no iPhone 11 e que permite novas funcionalidades, como processamento de iluminação nas fotos, tanto da câmera principal quanto da selfie. A Apple aposta que o diferencial do aparelho será o uso de inteligência artificial – algo que a Samsung e a Huawei também proporcionam.

Câmera frontal

iPhone SE (2020): 7 MP, f/2.2; gravação em vídeo FullHD em até 30 fps

Samsung Galaxy S10e: 10 MP, f/1.9; gravação em vídeo 4K em até 30 fps

Xiaomi Mi 9T: 20 MP, f/2.2; gravação em vídeo FullHD em até 30 fps (a câmera frontal é motorizada e guardada dentro do aparelho quando não está sendo usada)

Motorola One Hyper: 32 MP, f/2.0; gravação em vídeo FullHD em até 60 fps (a câmera frontal é motorizada e guardada dentro do aparelho quando não está sendo usada)

Samsung Galaxy A71:32 MP, f/2.2; gravação em vídeo FullHD em até 30 fps

Huawei P30 Lite New Edition: 32 MP, f/2.0; gravação em vídeo FullHD em até 30 fps

Apesar de trazer a menor quantidade de megapixels dentre as marcas, isso não significa necessariamente que a qualidade das fotos do novo iPhone SE seja menor. É possível que, por conta da integração com o novo processador, as imagens feitas com a câmera frontal sejam bastante superiores, mas é preciso esperar até o aparelho chegar às mãos dos clientes para dar certeza.

Xiaomi O Mi 9T, da Xiaomi, tem uma câmera frontal motorizada.

Bateria

iPhone SE (2020): 1.821 mAh

Samsung Galaxy S10e: 3.100 mAh

Xiaomi Mi 9T: 4.000 mAh

Motorola One Hyper: 4.000 mAh

Samsung Galaxy A71: 4.500 mAh

Huawei P30 Lite New Edition: 3.340 mAh

O iPhone tem a carga de bateria mais modesta dentre os seis modelos, o que, na maioria dos casos, pode ser considerado uma desvantagem. Mas a Apple promete um uso otimizado, que, segundo a empresa, pode chegar a até 13h de reprodução de vídeo contínua. A duração é comparável à do iPhone 8.

Motorola Motorola One Hyper: preço acessível ao mercado brasileiro.

Tela

iPhone SE (2020): 4,7 polegadas (LCD, 1.334 x 750 pixels)

Samsung Galaxy S10e: 5.8 polegadas (AMOLED, 2.280 x 1.080 pixels)

Xiaomi Mi 9T: 6,39 polegadas (AMOLED, 2.340 x 1.080 pixels)

Motorola One Hyper: 6,5 polegadas (LCD, 2.340 x 1.080 pixels)

Samsung Galaxy A71: 6,7 polegadas (AMOLED, 2.400 x 1.080 pixels)

Huawei P30 Lite New Edition: 6.15 polegadas (LCD, 2.312 x 1.080 pixels)

A tela do novo iPhone SE volta às origens, com um tamanho bem menor que as concorrentes. De acordo com a Apple, a escolha da tela pequena foi proposital, já que o tamanho de 4,7 polegadas é bastante popular entre os clientes. Em questão de tecnologia, porém, ele fica para trás, enquanto os Galaxy S10e e A71, assim como o Mi 9T, já contam com telas AMOLED, as mais avançadas atualmente.

Samsung Galaxy S10e é o mais acessível da série S10.

Armazenamento e memória

iPhone SE (2020): 64GB, 128GB e 256GB, 3GB de RAM; sem memória expansível

Samsung Galaxy S10e: 128GB com 6GB de RAM e 256GB com 8GB de RAM; espaço para cartão MicroSD para expansão

Xiaomi Mi 9T: 64GB e 128GB, 6GB de RAM; sem memória expansível

Motorola One Hyper: 128GB, 4GB de RAM; espaço para cartão MicroSD para expansão

Samsung Galaxy A71: 128GB, 6GB de RAM ou 8GB de RAM; espaço para cartão MicroSD para expansão

Huawei P30 Lite New Edition: 256GB, 6GB de RAM; espaço para cartão MicroSD para expansão

Para cada quantidade de armazenamento, há um preço diferente. A desvantagem do SE em relação à maioria dos seus concorrentes é justamente a falta de um espaço para memória expansível. Esse problema também é visto no Mi 9T. Já a diferença na memória RAM do iPhone se justifica, por outro lado, pois a Apple costuma trabalhar com chips menores e otimização de software. Ainda é cedo para dizer, porém, se a diferença será suficiente.

Samsung Galaxy A71: a maior tela, a melhor bateria e o celular mais robusto da lista.

Preço

iPhone SE (2020): a partir de R$ 3.699

Samsung Galaxy S10e: a partir de R$ 3.059,10 (normalmente R$ 3.999)

Xiaomi Mi 9T: a partir de R$ 3.926,90

Motorola One Hyper: a partir de R$ 2.023,12 (normalmente R$ 2.499)

Samsung Galaxy A71: a partir de R$ 2.799

Huawei P30 Lite New Edition: preço sugerido de €359,99 na Europa (aproximadamente R$ 2.048,59)

O preço do novo iPhone SE se compara a essas versões. Resta agora ao consumidor escolher o smartphone cujo preço cabe melhor no bolso. Uma observação é que a nova edição do Huawei P30 Lite ainda não chegou ao Brasil, mas a sua versão anterior, a P30 Lite, lançada em 2019, está disponível a partir de R$ 1.580 nas lojas virtuais.