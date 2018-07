Patrícia Cruz/Estadão Gabriel Manzolli Prates, de 14 anos, veio de Araraquara para comprar o iPhone X, acompanhado da avo, Ruth Manzolli, e da tia, Ivone Covaski, que mora em Sao Paulo

O iPhone X, novo smartphone da Apple, chegou às lojas nesta sexta-feira, 8, mas só atraiu um pequeno grupo de brasileiros à loja oficial da Apple, em um shopping na zona sul de São Paulo. Alguns deles saíram cedo de casa para comprar o novo modelo de celular da Apple que custa R$ 7 mil no País. O resultado foi um lançamento mais tímido que no resto do mundo, onde filas quilômetricas marcaram o início das vendas do iPhone X no início de novembro.

Às 8h da manhã o estudante Gabriel Manzolli, de 14 anos, chegava à porta da loja da Apple. Acompanhado da tia e da avó, saiu de manhã cedo da cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, onde vive, para ser o primeiro de uma fila de seis pesssoas dispostas a comprar o celular no País.

"Eu sempre tive iPhone, mas esse celular é o mais bonito da marca até hoje", disse ao Estado, ao elogiar a tela expandida do smartphone. "Estou muito ansioso para testar as funcionalidades e mostrar para os meus amigos, que não deve ter um desses tão cedo." O adolescente também tem Apple Watch, relógio inteligente da Apple, mas que só usa em datas especiais, como para comprar o novo smartphone.

O presente foi dado pela avó, Ruth Manzolli, uma comerciante de 72 anos que usa o iPhone 6S Plus. Ela conta que a família toda usa aparelhos da marca, mas que por conta do valor o iPhone X não deve trocar seu próprio modelo agora. "O Gabriel mereceu por conta do comportamento dele este ano. Mas este celular será o presente dele de Natal, Ano Novo, formatura do Ensino Fundamental e aniversário", afirmou.

O segundo da fila foi o psicólogo Diego Mauerberg, de 32 anos. Ele diz ter ficado desapontado com a quantidade de pessoas na frente da Apple antes do início das vendas. "Quando cheguei só havia um garoto. O pessoal da Apple até deixou a gente entrar para não ficar lá fora", diz. Para ele, o principal motivo de compra do celular é o novo tamanho da tela do aparelho, que ele admirava nos smartphones Android. Antes, ele tinha um iPhone 7 Plus.

Patrícia Cruz/Estadão Diego Mauremberg diz que o iPhone X vale o investimento, já que ele o smartphone é muito importante para ele

"Desde que o iPhone X foi lançado nos Estados Unidos eu tinha certeza que ira comprá-lo quando chegasse no Brasil. Como não tinha ninguém para trazer para mim do exterior, tive que pagar R$ 7 mil mesmo. É caro, mas celular para mim é muito importante", afirmou.

No fim da manhã desta sexta-feira, 8, a loja da Apple permanecia agitada por curiosos que passaram para ver o celular, ouvir as explicações dos funcionários e decidir se deveriam ou não comprar o aparelho.

O administrador Thiago Clafke, 22, foi um dos conquistados durante a visita. Ele está na cidade a passeio e andava pelo shopping quando lembrou do lançamento. "Eu adoro os celulares da Apple, mas estava pensando em não comprar este por conta do preço. Mas quando cheguei aqui e vi como ele é bonito e tecnológico, não resisti e parcelei", conta.

"Agora é sair daqui e assinar o contrato do seguro, porque não tenho coragem de usar ele na rua sem a garantia de que não perderei todo esse dinheiro se eu for roubado."

Lançamento. A quantidade de pessoas na fila para comprar o iPhone X na Apple Store de São Paulo é similar ao número de pessoas que aguardavam na porta da loja em 3 de novembro, quando a Apple lançou o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus no País. Na ocasião, a quantidade de pessoas que aguardavam em fila na porta da loja para solicitar serviços de assistência técnica era maior do que a de interessados nos novos smartphones da companhia. Os três modelos do iPhone, incluindo o X que marca os dez anos do lançamento da primeira versão do smartphone, em 2007, foram anunciados pela Apple em setembro.

Além do Brasil, o iPhone X chegou às lojas do Chile também nesta sexta-feira, 8. Ainda na América Latina, o produto começou a ser vendido na Colômbia na última sexta-feira, 1º de dezembro. O produto já havia sido lançado nos Estados Unidos e em outros países em 3 de novembro. Confira as filas que o smartphone gerou pelo mundo:

Recursos. O design do iPhone X tem um ar nostálgico, com bordas arredondadas e cromadas, que lembram a primeira geração do iPhone, anunciada por Steve Jobs, em 2007. Tanto a tela como a parte traseira do smartphone são recobertas por vidro ultraresistente. Confirmando os rumores, trata-se do primeiro iPhone a vir com tela de OLED (diodo emissor de luz orgânico, na sigla em inglês) e é o smartphone da Apple com maior resolução da imagem já lançado (2.436 x 1.135 linhas de pixels). A tecnologia é chamada pela fabricante de Super Retina Display.

Na parte interna, o smartphone traz o processador A11 Bionic, com seis núcleos e uma nova tecnologia de aprendizado de máquina embutida no chip (neural engine). Ela será necessária, por exemplo, para processar imagens do novo recurso de reconhecimento facial do iPhone, chamado de FaceID. Com a ajuda de um conjunto de sensores e da câmera frontal do dispositivo, o usuário poderá desbloquear a tela do smartphone apenas olhando para ela -- será possível, também, desbloquear a tela com apenas um toque na tela, caso o usuário não queira usar a nova tecnologia.