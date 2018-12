Stephen Lam/Reuters O iPhone XR tem o melhor custo-benefício entre os aparelhos lançados em 2018

O iPhone XR é o smartphone diferente da Apple na sua geração de aparelhos em 2018: tem mais cores, uma tela que fica no meio do caminho entre o iPhone XS e o XS Max e apenas uma câmera, o que não faz muito diferença em relação aos demais modelos na prática. E é mais "barato" no padrão Apple de preço para o Brasil, ainda que seja mais caro em comparação aos smartphones Android topo de linha.

Design e configurações

O design do iPhone XR segue a linha de desenho criada pela Apple no iPhone X: nada de botões, quase toda a superfície frontal coberta pela tela de 6,1 polegadas, frente e verso cobertos por vidro reforçado - não é prática jogar o telefone ao chão durante os testes, porém o XR caiu acidentalmente duas vezes de mais de um metro de altura e voltou sem arranhões/tela rachada. Diz a Apple que a tela é feita “pelo vidro frontal mais durável em um smartphone”, e pareceu ser verdade.

Porém, diferente do iPhone XS, a borda lateral no XR é um pouco mais espessa. Não é nada que incomode o uso, mas se explica pela tecnologia usada: o XR usa uma tela com tecnologia LCD (chamada aqui de Liquid Retina pela fabricante) e tem iluminação nas laterais, enquanto o XS usa tela OLED - que permite reduzir o tamanho da borda e tem maior contraste e precisão de cor. Falando em tamanho, o XS com suas 6,1 polegadas entra em um tamanho intermediário entre o iPhone XS (5,8 polegadas) e o iPhone XS Max (6,5 polegadas).

Na prática, se você vai trocar um iPhone 7 ou 8, mal vai perceber as bordas, e ao colocar o XS ao lado do XR sem saber das diferenças técnicas, também não vai perceber que são tecnologias diferentes

De resto, os principais elementos do iPhone XS também estão no iPhone XR: bordas em alumínio, proteção contra água e poeira, som estéreo, capacidade de carregamento sem fios e o reconhecimento facial (FaceID). As configurações de hardware também são praticamente as mesmas - o XR traz o mesmo processador A12 Bionic com Neural Engine, menos memória RAM (4GB no XS contra 3GB no XR) e apenas uma câmera.

Por ser o “iPhone de entrada”, o iPhone XR também tem versões com menos armazenamento que o XS: 64 GB, 128 GB e 256 GB - o XS tem 64 GB, 128 GB e a maior (e mais cara) de 512GB. E o modelo agora é o smartphone colorido da Apple: sua traseira e laterais têm acabamento nas cores Amarelo, Branco, Preto, Coral, Azul e Vermelho (versão especial Product RED)

Câmera

A câmera traseira do iPhone XR é a grande diferença dos demais modelos novos da linha. Em vez de duas câmeras traseiras, ele traz apenas uma, com a promessa de resultados muito parecidos com os obtidos pelos iPhone XS, principalmente no modo Retrato.

Com resolução de 12 MP, a câmera traseira usa o mesmo sensor do iPhone XS, que conta com estabilização óptica de imagem (para ajudar a evitar borrões em fotos e vídeos), lente grande angular com abertura luminosa (f/1.8) e a capacidade de gravar vídeos em resolução 4K.

O grande destaque aqui vai para o software da Apple usado na câmera, que ajuda a ter resultados de uma lente só como se fossem duas. Smartphones como o iPhone XS ou o Samsung Galaxy Note 9 usam duas câmeras para ajudar principalmente nas imagens hoje chamadas de “modo Retrato” ou “foco dinâmico", quando uma pessoa/animal fica à frente da cena com o fundo desfocado, tendo um resultado parecido com o de uma câmera profissional.

O iPhone XR faz isso de forma decente, mas com um porém: o desfoque só vale para seres humanos do outro lado da câmera. No iPhone XS, a câmera reconhece a pessoa/objeto/animal na cena e informa ao fotógrafo se a imagem está no foco correto ou precisa se afastar ou aproximar. No XR, ao identificar um rosto, não há problemas. Ao focar um objeto ou animal, aparece a singela mensagem “nenhuma pessoa detectada” no topo da tela. Na prática, os resultados são muito bons.

De qualquer modo, ambos iPhones geração 2018 contam, agora em versão final (no iPhone X ainda era um teste beta) com o ótimo recurso de iluminação de retrato, que permite mudar o tipo de luz na foto quando vai tirar uma imagem no modo retrato - Luz Natural, Luz de Estúdio e Luz de Contorno são as principais no iPhone XR.

Geoffrey A. Fowler/Washington Post É difícil perceber as diferenças entre o XR (à esquerda) e o XS

Desempenho

Em testes de desempenho (como o GeekBench 4) o iPhone XR atingiu 11.453 pontos - muito próximo ao iPhone XS, com 11.403 pontos. Para comparação com um smartphone Android, o Samsung Galaxy Note 9 chega a 8.870 pontos.

Nos testes de uso cotidiano da bateria (ouvir músicas no Spotify, acessar e-mails e redes sociais, tirar algumas fotos), o iPhone XR teve um desempenho muito similar ao iPhone XS Max, chegando ao final do dia com 40% de carga, algo excelente para um iPhone. Repito aqui o que dissemos sobre o iPhone XS: dá para perceber durante o uso que o sistema operacional iOS 12 traz diversos ajustes de consumo de energia, alertando se os aplicativos devem permanecer usando recursos do smartphone o tempo todo ou apenas quando estão sendo em uso, por exemplo.

Algo que merece menção, mas não está disponível ainda, é que o iPhone XR (junto com o XS) é o primeiro modelo da Apple compatível com dois chips (SIM card.) de operadora. Os iPhones contam com apenas uma gaveta para o nanoSIM, mas um segundo chip virtual (eSIM) será compatível em breve. O eSIM é o mesmo tipo de chip usado no Apple Watch com conexão LTE/4G e no Samsung Galaxy Watch novo.

Conclusão

O iPhone XR surge como forte concorrente a melhor iPhone da temporada. Tem especificações técnicas muito parecidas com as do iPhone XS/XS Max, uma tela grande, bateria de excelente duração e um desempenho quase igual, com um preço um pouco menor. Os preços sugeridos começam em R$ 5.199 (64 GB), R$ 5.499 (128 GB) e R$ 5.999 (256 GB), um tanto mais barato que o iPhone XS (que começa em R$ 7.299 para a versão de 64 GB). Na relação custo/benefício, é o melhor iPhone do ano.

Algumas críticas ao iPhone XS se mantêm no XR: a ausência da entrada do fone de ouvido padrão e do seu adaptador para fones convencionais vindo na caixa - apenas um fone com conector Lightning vem com o aparelho - e a insistência da Apple em vender um produto de alto valor sem um carregador rápido na caixa.