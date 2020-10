Stephen Lam/Reuters Lançado em 2018, o iPhone XR segue à venda no Brasil

Após anunciar os quatro modelos do iPhone 12, na tarde desta terça-feira, 13, a Apple também reajustou o preço de aparelhos antigos à venda no mercado brasileiro. O reajuste é uma prática tradicional da empresa após seus lançamentos, mas em vez de queda, houve alta nos valores em 2020.

Em alguns casos, o reajuste chega a ser superior a R$ 1 mil – caso do iPhone 11 com 256 GB de armazenamento, que custava R$ 5,8 mil e agora sai por R$ 7,2 mil. Segundo a empresa, o motivo do reajuste é a desvalorização do real frente ao dólar, que impacta diretamente o preço do aparelho aqui no Brasil.

A alta nos preços não chega a ser uma surpresa: em setembro, quando a Apple revelou novos modelos de Apple Watch e iPad, as gerações anteriores dos produtos também tiveram aumentos aqui no Brasil, em valores que chegaram a R$ 3 mil de acréscimo.

Além do reajuste, a empresa também deixou de vender dois modelos de iPhone em seu site oficial: o iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max, que agora só poderão ser encontrados no Brasil em revendedores autorizados, como o varejo e as operadoras.

Os novos modelos de iPhone, todos com conexão 5G, ainda não têm data para chegar ao Brasil nem preço definido, confirmou a empresa ao Estadão.

Abaixo, você confere todos os valores reajustados dos iPhones após o lançamento desta terça-feira, com a respectiva menção ao espaço de armazenamento em cada aparelho.

iPhone SE

- 64 GB: ficou igual, em R$ 3.699

- 128 GB: era R$ 3.999, agora custa R$ 4.199

- 256 GB; era R$ 4.499, agora custa R$ 5.199

iPhone XR

- 64 GB: era R$ 4.299, agora custa R$ 4.999

- 128 GB: era R$ 4.599, agora custa R$ 5.499

iPhone 11

- 64GB: era R$ 4.999, agora custa R$ 5.699

- 128 GB: era R$ 5.299, agora custa R$ 6.199

- 256 GB: era R$ 5.799, agora custa R$ 7.199