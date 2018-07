Reuters

Serviço de rádio online deixará de ser gratuito a partir do final de janeiro Serviço de rádio online deixará de ser gratuito a partir do final de janeiro

A Apple vai descontinuar a versão gratuita do serviço de rádio online iTunes Radio no próximo dia 29 de janeiro. A partir desta data, ele estará disponível para usuários do streaming de música Apple Music. A mudança foi anunciada para os clientes por email na sexta-feira, 15.

Leia também:

Apple Music alcança 10 milhões de assinantes

iTunes Match agora permite envio de quatro vezes mais músicas

O iTunes Radio foi lançado em 2013 para concorrer com o serviço de rádio online Pandora, mas não teve uma expansão internacional relevante, ficando restrito aos Estados Unidos e à Austrália. Para se manter gratuita, a plataforma era suportada por anúncios.

“Os ouvintes vão poder acessar dezenas de estações de rádio com curadoria de nossa equipe de especialistas, cobrindo uma variedade de gêneros, sem anúncios e com a possibilidade ilimitada de passar as músicas”, disse um porta-voz da Apple ao site BuzzFeed.

O iTunes Radio não permite muito controle sobre as músicas reproduzidas: não é possível repeti-las, nem avançar ou retroceder trechos enquanto elas tocam. Se a lista não estiver agradando, o usuário pode trocar de música no máximo seis vezes a cada hora. A ideia por trás da plataforma era justamente que o usuário descobrisse novos artistas e se interessasse em comprar suas músicas pela iTunes Store.

Com a decisão, a empresa busca concentrar seus clientes em um único serviço de streaming. Além disso, de acordo com o BuzzFeed, o abandono do modelo suportado por anúncios segue a estratégia da empresa fechar seu negócio de publicidade conhecido como iAds.

Quando as mudanças entrarem em vigor, a rádio Beats 1 será a única maneira que a Apple oferecerá música gratuitamente.