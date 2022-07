Albert Gea/Reuters - 1/3/2022 5G é a próxima geração de conexão móvel, que promete maior velocidade e menor latência

A nova tecnologia de internet móvel 5G estreia oficialmente no Brasil nesta quarta-feira, 6, em Brasília. A nova tecnologia abre portas para a conexão mais rápida dos smartphones e também para o funcionamento de diferentes dispositivos conectados.

At expectativa é que Claro, Tim e Vivo comecem as operações no mesmo dia da liberação da faixa de 3.625 a 3.700 MHz, até então utilizada para a transmissão do sinal de TV por antenas parabólicas. As próximas capitais que devem começar a operar o 5G são Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo, mas ainda sem data definida

Para receber o sinal da nova tecnologia o usuário precisa ter um plano de internet e dispositivo compatíveis com o 5G. Atualmente, existem no Brasil 67 modelos de celulares capazes de rodar o 5G certificados e homologados pela Anatel. Até o fim do ano passado, eram apenas 40. Confira a lista dos principais modelos que já são comercializados no País.

Apple

iPhone 12 mini (R$ 5.505)

iPhone 12 (R$ 6.499)

iPhone 12 Pro (R$ 8.399)

iPhone 12 Pro Max (R$ 7.567)

iPhone SE (3.ª geração) (R$ 4.199)

iPhone 13 mini (R$ 6.374)

iPhone 13 (R$ 7.599)

iPhone 13 Pro (R$ 9.176)

iPhone 13 Pro Max (R$ 10.142)

Motorola

Motorola Edge 30 Pro 5G (R$ 5.999)

Motorola Edge 30 5G (R$ 3.999)

Motorola Edge 20 Pro 5G (R$ 3.499)

Motorola Edge 20 5G (R$ 2.499)

Motorola Edge 20 Lite 5G (R$ 2.199)

Moto G200 5G (R$ 3.499)

Moto G82 5G (R$ 2.999)

Moto G71 5G (R$ 1.999)

Moto G50 5G (R$ 1.599)

Motorola Edge (R$ 1.790)

Motorola Edge + (R$ 3.667)

Moto G100 (R$ 1.392)

Moto G 5G (R$ 2.099)

Moto G 5G Plus (R$ 2.586)

Lenovo Legion Phone Duel (R$ 4.049)

Nokia

Nokia G50 (R$ 3.600)

Realme

Realme 7 5G (R$ 2.599)

Realme 8 5G (R$ 2.670)

Realme 9 Pro + (R$ 2.999)

Realme GT 2 Pro (R$ 5.999)

Realme GT Master Edition (R$ 2.349)

Samsung

Galaxy M23 5G (R$ 1.620)

Galaxy M52 5G (R$ 1.700)

Galaxy M53 5G (R$ 2.429)

Galaxy A73 5G (R$ 2.999)

Galaxy A53 5G (R$ 2.429)

Galaxy A33 5G (R$ 2.249)

Galaxy A22 5G (R$ 1.799)

Galaxy A32 5G (R$ 2.099)

Galaxy A52 5G (R$ 2.399)

Galaxy A52s 5G (R$ 1.799)

Galaxy S21 FE 5G (R$ 2.699)

Galaxy S22 5G (R$ 5.399)

Galaxy S22+ 5G (R$ 6.299)

Galaxy S22 Ultra 5G (R$ 8.500)

Galaxy S21 5G (R$ 2.699)

Galaxy S21+ 5G (R$ 3.599)

Galaxy S21 Ultra 5G (R$ 4.949)

Galaxy S20 FE 5G (R$ 2.299)

Galaxy Z Flip3 5G (R$ 4.999)

Galaxy Z Fold3 5G (R$ 10.619)

Galaxy Z Fold2 5G (R$ 8.329)

Galaxy Note20 5G (R$ 2.800)

Galaxy Note20 Ultra 5G (R$ 5.199)

Xiaomi

Redmi Note 10 5G (R$ 2.699)

POCO M3 Pro 5G (2.999)

POCO M4 PRO 5G (R$ 3.299)

Redmi Note 11 Pro 5G (R$ 1.899)

Xiaomi 11 Lite 5G NE (R$ 1.929)

POCO X4 Pro 5G (R$ 2.141)

Mi 10T 5G (R$ 2.622)

POCO F3 (R$ 2.470)

Mi 10T Pro 5G (R$ 4.449)

Mi 11 (R$ 3.999)

Xiaomi 12 (R$ 9.499)