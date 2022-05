Helvio Romero/Estadão - 06/12/2012 Kindle foi lançado no Brasil pela primeira vez em 2012

Se você é um entusiasta do e-reader, leitor de livros digital, e tem um Kindle que já está ficando velho, é possível que ele pare de ser atualizado em breve. De acordo com um email enviado pela Amazon, alguns modelos do dispositivo vão perder o suporte da empresa ainda neste ano.

Os aparelhos correspondem aos lançamentos anteriores a 2012 e vai atingir o dispositivos a partir da 5ª geração — todos os modelos de Kindle anteriores estão inclusos no pacote. Lançado no Brasil em 2012, o Kindle foi apresentado pela primeira vez em 2007 na pelo então presidente e fundador da Amazon, Jeff Bezos.

Na mensagem da empresa, vista pelo site GoodEReader, a Amazon afirma que os leitores antigos não vão poder mais baixar, comprar ou emprestar livros, assim como vão perder o acesso à loja da companhia, acessada diretamente no Kindle.

Ainda, o email afirma que o encerramento dos dispositivos vai acontecer em agosto deste ano — os livros já baixados, porém, vão ficar disponíveis no leitor e é possível adquirir novos títulos até a data de atualização.

Caso o usuário queira fazer um upgrade de Kindle, a Amazon vai oferecer um desconto de 30% na compra de um novo dispositivo. Mas se você gosta de ler na relíquia, a dica é estocar o máximo de livros possíveis antes que o aparelhinho vire, oficialmente, peça de museu.