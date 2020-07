Apple Novos iphones costumam ser lançados em setembro

Tradicionalmente, os novos iPhones chegam todo ano às lojasem setembro. Porém, neste ano haverá atraso. Durante conferência sobre os resultados financeiros do segundo trimestre da Apple, Luca Maestri, diretor financeiro da empresa, disse que em 2020 os aparelhos serão lançados “algumas semanas depois”.

Com o atraso, a receita que geralmente chega à Apple em setembro deverá aparecer apenas no último trimestre do ano. Por outro lado, o anúncio mostra aos investidores que o atraso será apenas de algumas semanas, acalmando os ânimos do mercado, que temia que a empresa pudesse adiar em demasia o lançamento – todo ano, o novo iPhone é esperado não só por suas funcionalidades, mas também por ser ainda o principal produto da fabricante de Cupertino.

Durante a conferência, o executivo não informou datas de lançamento e nem especificou o motivo do adiamento. No entanto, ele não é exatamente uma surpresa: desde o início da pandemia do novo coronavírus, analistas e rumores apontam que a tradição do lançamento em setembro talvez não fosse cumprida por conta da crise – hoje, boa parte da produção de iPhones é feita na China, país que sofreu primeiro com a doença.

Além disso, a interrupção de viagens internacionais deve ter afetado a concepção do aparelho, uma vez que engenheiros da Apple costuma viajar ao país asiático várias vezes durante o ano para acertar detalhes da produção do dispositivo.