Lenovo Lenovo anuncia nova versão do smartphone Moto Z Force.

Nesta terça-feira, 25, em um evento em Nova York a Lenovo lançou a segunda versão do seu smartphone top de linha, o Moto Z2 Force. O aparelho, que deve ser lançado em breve no Brasil, entra no mercado com a promessa de possuir uma "tela inquebrável", que não trinca nem estilhaça. Junto ao celular, a empresa também anunciou uma câmera 360º para a sua linha de Moto Snaps (acessórios acopláveis aos smartphones modulares). Em junho, a Lenovo havia lançado a segunda geração do Moto Z Play.

Nos Estados Unidos, o aparelho vai custar entre US$ 730 e US$ 810 – a variação ocorre por conta da diferença entre contratos de cada usuário com as operadoras locais. O preço para o Brasil ainda não foi definido, nem a data de lançamento específica.

A Lenovo trouxe para o novo Z2 Force um design elegante, 100% em metal e reforçado com alumínio super-resistente. O aparelho possui a tecnologia Moto ShatterShield, que protege a tela AMOLED de 5,5” contra rachaduras.

O smartphone também possui câmera traseira dupla de 12 megapixels, o que aumenta a precisão do foco e a profundidade de campo. A bateria foi feita para durar o dia inteiro, mas o dispositivo também pode ser carregado no modo TurboPower, que garante seis horas de uso após 15 minutos na tomada. O processador é o Snapdragon 835 da Qualcomm.

O Z2 Force, assim como o Moto Z2 Play, é compatível com os Moto Snaps. Hoje, a Lenovo possui acessórios que permitem que seus smartphones modulares se transformem em caixas de som, projetores de vídeo, controles para videogames e até mesmo câmeras 360º. A nova câmera, inclusive, foi pensada para gravar os vídeos 360º com qualidade 4K. Já o áudio foi projetado para seguir a direção do que está sendo filmado.