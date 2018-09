Steve Marcus/Reuters Com tela de 10 polegadas, dispositivo da Lenovo vai concorrer no mercado com Echo Show, da Amazon

Leia mais A internet das coisas chega ao banheiro

A competição entre Google e Amazon no mundo das caixas de som conectadas ganhou um novo capítulo na CES, feira de tecnologia que acontece nesta semana em Las Vegas. Isso porque a gigante de buscas fechou parcerias com a fabricante chinesa Lenovo para o lançamento de duas caixas de som conectadas com telas e o assistente de voz Google Assistant embarcados. Juntos, os dois produtos devem disputar espaço no mercado com o Amazon Echo Show, aparelho da varejista norte-americana que usa a assistente de voz Alexa e também possui uma tela.

Os dois aparelhos da Lenovo -- com telas de 8 e 10 polegadas, respectivamente -- fazem parte de uma nova categoria de dispositivos compatíveis com o Google Assistant, chamada de Smart Display. Com ela, as fabricantes parceiras poderão levar as mais de 1 milhões de ações realizadas pelo Google Assistant para uma tela.

Segundo a empresa, JBL, LG e Sony já estão desenvolvendo seus dispositivos com a funcionalidade. O Google, porém, não confirma o desenvolvimento de um aparelho com Smart Display para sua linha de caixas de som conectadas, o Google Home. “Não posso falar sobre isso”, diz Lilian Rincon, diretora de gerenciamento de produtos do Google Assistant, ao Estado.

Funcionalidade. “Percebemos que nem tudo era possível de se fazer apenas usando o áudio. Não faz sentido explicar um caminho inteiro para o usuário chegar do ponto A a ponto B por áudio, se podemos mostrar isso num mapa”, explica Lilian.

Na demonstração realizada pela empresa em Las Vegas com o dispositivo da Lenovo, ficou claro que o produto é basicamente uma versão do Google Home equipada com uma tela -- ou, se o usuário preferir, uma tela inteligente capaz de usar o Google Assistant. Entre as atividades exibidas na sessão em Las Vegas, o aparelho foi capaz de responder ao usuário perguntas sobre a previsão do tempo, notícias, mostrar os compromissos do dia ou, como explicado pela executiva, fornecer a rota mais curta para levar os filhos na escola ou chegar ao trabalho.

Além disso, o aparelho tem suporte ao YouTube, bem como ao aplicativo de chamadas de vídeo do Google, o Duo, e ao Google Fotos. Os aparelhos da Lenovo devem chegar ao mercado norte-americano no terceiro trimestre deste ano, com preços entre US$ 199 e US$ 249. Além da tela, o Lenovo Smart Display usa um chip da Qualcomm e tem 2 GB de memória RAM e 4 GB de armazenamento.

Rivalidade. No final de 2017, o Amazon Echo Show, que deve rivalizar com o Smart Display no mercado, foi pivô de uma rara rusga no Vale do Silício entre o Google e Amazon. Por alguns dias, o Google chegou a retirar o suporte ao YouTube do aparelho da rival, alegando que seria uma contrapartida ao fato da varejista norte-americana não vender os produtos do Google em seu site, como o Chromecast e o próprio Google Home.

A situação, porém, foi resolvida “em comum acordo” no meio de dezembro: o Google voltou a dar suporte ao YouTube no Echo Show e, em troca, a Amazon voltou a vender os produtos de Google e Apple em que também tem concorrência.

*O jornalista viajou a convite da Consumer Technology Association (CTA)