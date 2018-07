Lenovo Aparelho deve competir no segmento intermediário de smartphones

A Lenovo anunciou nesta quinta-feira, 2, o lançamento do smartphone Moto Z2 Play, que chega ao Brasil por R$ 2 mil para competir com celulares intermediários, como o Samsung Galaxy A7 e o Sony Xperia Z3. Além disso, a companhia chinesa confirmou a volta da marca Motorola para seus celulares, que tinha sido aposentada no começo do ano passado em uma tentativa de firmar nome Lenovo em seus aparelhos.

A segunda geração da família Moto Z, que chegou ao Brasil pela primeira vez em setembro do ano passado, passou por alterações no design. Agora, ele é feito co uma peça única de alumínio, ganhando um aspecto mais elegante. A tela, que continua com tamanho de 5,5 polegadas, é Super AMOLED e Full HD, garantindo uma qualidade melhor de imagem. Além disso, a companhia investe em vidro mais resistente e com nanocobertura hidrofóbica.

A câmera traseira, porém, ficou menos potente: tem capacidade de produzir imagens de resolução de 12 MP, enquanto seu antecessor tinha 16 MP. No entanto, a empresa investiu em algumas melhorias, como o foco laser, que melhora a qualidade final da foto — e que só era encontrado no Moto Z. Já a câmera frontal continua com a mesma qualidade de imagem de seu antecessor, com qualidade de 5 MP.

Internamente, o aparelho tem processador Snapdragon 626, de 2,2 GHz, um pouco mais potente que a primeira geração. A memória RAM continua com 4 GB, enquanto o armazenamento interno sobe para 64 GB. Além disso, o aparelho ganhou um recurso curioso: uma espécia de assistente pessoal. Chamado de Moto Voice, ele reage quando o usuário diz "show me" e responde questões básicas, como o clima ou o trânsito na cidade.

Apesar de ser conhecido pela alta capacidade de carga, a bateria do Z2 Play ficou abaixo do esperado: 3.000 mAh. A Lenovo, porém, garante que o celular funciona em sete horas de uso com apenas 15 minutos de carga, já que o celular possui um sistema para recarga rápida, o TurboCharge.

Por último, o celular ganhou um sensor de digitais inteligente, que executa ações de acordo com o movimento do dedo. Ao deslizar o dedo para a esquerda, por exemplo, o celular volta a abrir a última aplicação usada. Ao pressionar, o Google Now é acionado e com um único aperto, a tela volta para o menu.

O aparelho chega às lojas já nesta quinta-feira, 1, e pode ser encontrado em sua versão básica por R$ 2 mil. Se escolher Moto Snaps, que são os módulos opcionais, o valor aumenta.

Renascimento. Além do novo smartphone, a Lenovo anunciou o retorno da marca Motorola, que tinha sido aposentada no começo de 2016 pela fabricante chinesa. Na época, a empresa disse que iria usar apenas a marca Moto e Vibe em seus aparelhos. Em evento realizado em São Paulo para divulgação do novo smarpthone, no entanto, os executivos afirmaram que a Lenovo está satisfeita em confirmar que estão focados na marca Motorola.