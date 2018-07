Divulgação

A fabricante chinesa Lenovo anunciou nesta terça-feira, 19, a chegada de uma nova versão do relógio inteligente Moto 360 ao Brasil. O produto, que agora vem equipado com sensor de geolocalização (GPS) e aplicativo dedicado à prática de atividades físicas, está à venda por R$ 2 mil – ou quase o dobro da versão atual do relógio vendida no País – na loja virtual da empresa. O dólar alto é o principal “vilão” por trás do preço do produto, que é vendido nos Estados Unidos por US$ 300. “Em um cenário de dólar instável, ele apresenta uma boa relação entre custo e benefício”, diz o diretor de produtos da Motorola, Edson Bortolli.

O produto é o primeiro anunciado pela empresa no País após o CEO da Motorola, Rick Osterloh, declarar que a marca icônica do setor de celulares será abandonada nos próximos meses. A Lenovo – que adquiriu a empresa em 2014 em uma transação no valor de US$ 2,91 milhões – vai manter a linha de produtos Moto, que inclui os aparelhos de sucesso Moto G e Moto X, porém com uma referência à fabricante chinesa. Os celulares levarão a inscrição “Moto by Lenovo” na parte traseira. Além disso, a equipe da Motorola também vai supervisionar o desenvolvimento de smartphones e outros dispositivos da linha Vibe.

A nova versão do Moto 360 tem poucas – mas significativas – diferenças em relação à versão original do relógio inteligente, lançada em setembro de 2014. O produto deixou de lado o design sofisticado, que o destacou dos rivais à época, para investir em funções úteis para quem gosta de praticar esportes. Na cor preta, o produto tem tela circular resistente à riscos, respingos e poeira, o que permite que ele seja usado para praticar atividades ao ar livre.

O principal diferencial do produto é o sensor de GPS, que permite registrar o trajeto do usuário, quando ele praticar corrida ou caminhada. Isso permite que o relógio inteligente registre as informações sem estar próximo do smartphone, o que era mandatório na versão anterior. Além disso, ele ganhou memória interna de 3,5 GB e um aplicativo para tocar músicas armazenadas no aparelho. “É possível fazer download de músicas direto da loja do Google para o relógio”, diz o gerente de produto da Motorola, Renato Arradi. As mudanças libertam as pessoas do peso extra do smartphone na hora de se exercitar.

O produto também ganhou uma nova tecnologia, que aumenta a nitidez das imagens exibidas na tela sob a luz do Sol. O relógio tem um sensor de luminosidade, que ajusta o brilho da tela conforme o nível de iluminação no local. Em locais abertos, a tela exibe o conteúdo praticamente em preto e branco para ajudar o usuário a enxergar as informações. O acabamento da pulseira é de silicone na cor preta.

Software. A nova versão da pulseira inteligente Moto 360 também utiliza o sistema operacional Android Wear, desenvolvido pelo Google. No último ano, porém, o software recebeu atualizações, que permitiram à fabricante tornar o produto compatível com diversos aplicativos de monitoramento de atividades físicas populares, como o MapMyRun e o FitBit (que é usado em conjunto com a pulseira inteligente de mesmo nome).

O relógio vem com um aplicativo próprio, chamado Moto Body, que registra todos os dados dos treinos e envia as informações para os outros aplicativos de fitness em uso no smartphone. Como o Moto 360 tem um sensor de frequência cardíaca, o programa também registra os batimentos cardíacos durante os exercícios e ao longo do dia. Ao final da semana, é possível configurar o app para enviar um relatório por e-mail com as principais métricas sobre o desempenho físico ao longo da semana anterior.

O relógio também ganhou um mostrador, que pode ser personalizado, mais parecido com os dos relógios esportivos tradicionais. Além do horário, é possível ver nas extremidades atalhos para acessar a contagem diária de passos, o gasto calórico ao longo do dia, o histórico de frequência cardíaca e o cronômetro. Ao contrário da versão anterior do relógio, a tela agora fica sempre ligada exibindo as principais informações. De acordo com Arradi, a autonomia de bateria do produto permite o uso durante um dia inteiro.