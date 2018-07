Lenovo Lenovo traz a linha Moto X de volta ao mercado com o novo Moto X4.

A Lenovo trouxe de volta a linha de smartphones Moto X com o lançamento da quarta geração de dispositivos da família, o Moto X4. O aparelho chega ao mercado com especificações de um smartphone intermediário, mas traz características interessantes, como câmera dupla, design em vidro e suporte para a assistente virtual da Amazon, a Alexa — vista até então somente em dispositivos para casa, como o Echo, e no smartphone HTC U11. Por enquanto, o aparelho será vendido somente na Europa por €399 (aproximadamente R$ 1500).

Apesar de ser um smartphone intermediário, o Moto X4 possui um design completamente feito em metal e vidro. Ele também é resistente à àgua e à poeira, certificação não vista nem mesmo na linha Moto Z2. O dispositivo, no entanto, não é compatível com os acessórios modulares da linha Z.

Mas o processador Snapdragon 630 e a tela de 5,2 polegadas com resolução de 1080p justificam seu preço mais baixo. Com 3.000 mAh de capacidade de bateria, o smartphone promete aguentar até 24 horas de uso. A tecnologia de carregamento rápido, que permite horas de uso após alguns minutos na tomada, também está presente.

Assim como o novo Moto Z2 Force, o Moto X4 também vem com um sistema de câmera traseira dupla. Ao contrário do premium Moto Z, o novo dispositivo não usa duas câmeras de 12 MP, mas sim uma de 12 MP associada com uma grande angular de 8MP, que permite um campo de visão de 120º. Com o conjunto, a Lenovo promete fotos com maior campo de visão e profundidade. A câmera frontal, por sua vez, é de 16 MP e possui um recurso de software que permite que ela se adapte a situações de luz baixa.

Além disso, a Lenovo trouxe um sistema inteligente para o aplicativo da câmera. Agora, quando o usuário apontar para um objeto ou ponto de referência, o sistema vai mostrar links com mais informações sobre o assunto. A ideia não é inovadora e já foi vista na assistente virtual Bixby da Samsung e no aplicativo Google Goggles.

Outra função que o Moto X4 trouxe é a integração com a assistente virtual Alexa, desenvolvida pela Amazon. Com o smartphone bloqueado, será possível interagir com a assistente e pedir para ela realizar ligações, chamar carros ou anotar itens nos lembretes. A Lenovo diz que, no futuro, a integração com a assistente será feita também nos outros smartphones da companhia.

Por enquanto, já que Alexa só está disponível em inglês, dificilmente veremos a novidade chegar ao Brasil. No entanto, como o Moto X4 roda o sistema operacional Android, será possível usar o Google Assistant, que já entende português.