Lenovo Moto X ganhou design mais refinado e câmera dupla em quarta geração

Depois de ficar fora do mercado por pouco mais de dois anos, o Moto X, smartphone fabricado pela chinesa Lenovo, chega ao Brasil nesta quarta-feira, 18. Em sua quarta geração, o aparelho ganhou ar renovado, com design em metal e vidro, e recursos presentes em modelos topo de linha, como a câmera dupla na traseira. O novo smartphone será vendido por meio da loja oficial da marca e também do varejo e operadoras por R$ 1,7 mil.

A Lenovo anunciou o novo dispositivo durante a IFA, maior feira de tecnologia da Europa, realizada no final de agosto, portanto, ele chega apenas dois meses depois ao Brasil. Mas, por aqui, um dos principais recursos do smartphone não vai funcionar: trata-se da integração com a Alexa, assistente pessoal da Amazon. Ela permitiria que, mesmo com o smartphone desligado, o usuário pudesse pedir para ela realizar ligações, chamar um carro no Uber ou anotar lembretes. O aparelho chega sem ela ao País, já que a gigante do comércio eletrônico ainda não lançou seus produtos de hardware por aqui e a assistente ainda não entende português.

Ao contrário de 2015, quando o Moto X ainda ostentava a posição de mais avançado no portfólio da marca, hoje ele ocupa a posição intermediária, abaixo dos seus “irmãos” da linha Moto Z. Ainda assim, o hardware impressiona: além do acabamento mais refinado, que dá um ar de “premium” ao aparelho, ele tem proteção à prova d’água e poeira. Ele tem tela de 5,2 polegadas, com resolução Full HD, e usa vidro Gorilla Glass 4, para maior resistência.

O Moto X usa processador Snapdragon de 2,2 GHz com oito núcleos, com desempenho um pouco inferior ao usado pela fabricante na linha Moto Z. Ele tem memória RAM de 3 GB e memória de armazenamento de 32 GB, com entrada para cartão de memória que permite expandir a capacidade até 2 TB. A bateria tem capacidade de 3.000 mAh que, segundo a Lenovo, oferece autonomia de 24 horas para o smartphone.

As câmeras da quarta geração do Moto X também se destacam. Na traseira, o smartphone vem com um sistema de câmera dupla, tecnologia que está presente na maioria dos aparelhos topo de linha do mercado. Nesse modelo -- ao contrário do Moto Z2 Force, por exemplo -- a Lenovo optou por usar uma câmera com resolução de 12 megapixels e uma câmera secundária de 8 megapixels, com lente grande angular. A principal tem tecnologia de pixel duplo, que multiplica os pixels da imagem, e permite desfocar o fundo, numa tentativa de reproduzir recursos de aparelhos como iPhone 8 e Galaxy Note 8.

A câmera frontal, para fazer selfies, fotografa com 16 megapixels de resolução e tem tecnologia que, segundo a fabricante, ajuda a tirar boas fotos mesmo em locais escuros. As câmeras também ficaram mais inteligentes na nova versão e, agora, conseguem reconhecer pontos turísticos e objetos. Ao perceber que está apontando a câmera para o Cristo Redentor, por exemplo, a câmera traz mais informações sobre o local. O recurso foi desenvolvido pela própria marca e assemelha-se ao Google Goggles e a um dos recursos do Bixby, assistente pessoal da sul-coreana Samsung.

Outros dois recursos de software valem a menção. O primeiro deles é um novo recurso para capturar uma imagem do que aparece na tela do smartphone, o velho conhecido "print screen". Nesse aparelho, em vez de apertar o botão de volume e de liga/desliga ao mesmo tempo, o usuário só precisa bater na tela duas vezes. O smartphone também permite compartilhar músicas com até quatro caixas de som ao mesmo tempo, via conexão Bluetooth.