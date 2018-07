Lenovo Lenovo lançou novos celulares da quinta geração do Moto G5

Seis meses depois de anunciar a quinta geração do Moto G, a fabricante chinesa Lenovo lançou dois novos aparelhos intermediários da popular linha de smartphones. Com os nomes de Moto G5S e Moto G5S Plus, os celulares ganharam mais memória, câmeras com mais qualidade de imagem e design feito em metal.

De acordo com a Lenovo, o Moto G5S conta com tela 5,2 polegadas -- um pouco maior que o G5, de 5 polegadas -- e processador octa-core Snapdragon 430 de 1,4 GHz. As grandes melhorias, porém, ficaram na câmera, que passa de 13 megapixels para 16 megapixels, e na bateria, que salta de 2.800 mAh para 3.000 mAh.

Enquanto isso, o Moto G5S possui especificações um pouco mais avançadas: tela de 5,5 polegadas, processador octa-core Snapdragon 625 de 2,0 GHz, bateria de 3.000 mAh e armazenamento interno de até 64 GB. Enquanto isso, a câmera traseira de 13 megapixels se torna uma câmera dupla, com melhoria na qualidade da fotografia.

Por fim, ambos ganham melhoria no design, que passa a ser de alumínio, enquanto as versões anteriores eram feitas de plástico. Além disso, os dois ganham um leitor de impressões digitais com suporte a gestos.

Os dois aparelhos serão vendidos a partir deste mês. A Lenovo, porém, não informou preço ou data de lançamento para o País, sendo que na Europa eles custarão a partir de € 249.