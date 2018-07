Lenovo Moto E4 Plus: o menos básico dos básicos da linha Moto traz bateria de longa duração

A fabricante chinesa Lenovo lançou na noite desta quarta-feira, 21, três novos smartphones básicos no Brasil. O Moto X Plus, Moto E 4 e Moto E 4 Plus chegam com preços de R$ 700, R$ 850 e R$ 950, respectivamente, tentando reativar o mercado dos smartphones com preço abaixo de R$ 1 mil no momento de crise econômica. Os smartphones já estão à venda em lojas de varejo e sites de comércio eletrônico.

O Moto C Plus, o mais básico da "turma", tem como um dos únicos pontos fortes a bateria de longa duração e a tela de 5 polegadas com resolução HD. Contudo, o produto possui memória RAM de apenas 1 GB, que pode prejudicar o desempenho do smartphone, e 8 GB de memória para armazenamento, que é pouco para a maioria das pessoas que usam o smartphone para tirar fotos e instalar aplicativos. O smartphone roda o sistema operacional Android, na versão 7, é compatível com TV digital e com o uso de dois chips.

O segundo aparelho da lista, o Moto E4, também possui uma tela de 5 polegadas com resolução HD, mas design um pouco melhor que o irmão mais novo. Ele possui processador com quatro núcleos, 2 GB de memória RAM e armazenamento de 16 GB. A bateria, que corresponde a três quartos da capacidade do Moto C Plus, porém, é um ponto de atenção.

O smartphone com as melhores configurações da lista é o Moto E 4 Plus. Também com tela de 5,5 polegadas, ele ganhou design em alumínio, mais sofisticado que o dos outros três aparelhos. Além disso, sua bateria de longa duração promete durar mais de um dia. Ele é equipado com processador de quatro núcleos, 2 GB de memória RAM e armazenamento de 16 GB. A câmera tira fotos em resolução de 13 megapixels.

Volta ao básico. As fabricantes de smartphones estão começando a olhar para o segmento de preço abaixo de R$ 1 mil reais, já que a demanda por aparelhos nessa faixa tem aumentado em virtude da crise econômica. De acordo com relatório da consultoria IDC divulgado em março, a venda de celulares básicos -- sem capacidade de instalação de aplicativos e de navegação na web -- cresceu 18,5% no ano de 2016, na comparação com 2015, enquanto a venda de smartphones caiu 7,3%.