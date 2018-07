Nilton Fukuda/Estadão Aymar de Lencquesaing, presidente executivo da Motorola, assumiu a liderança da Lenovo em dispositivos móveis há pouco mais de um ano

Ao contrário de outros países em que o iPhone e os smartphones da linha Galaxy reinam sozinhos na preferência dos consumidores, no Brasil eles dividem espaço com alguns modelos da Lenovo, dona da marca Motorola. Smartphones como o modular Moto Z – lançado em 2016 e que ganhou nova versão em junho – fizeram a marca se popularizar na faixa acima de R$ 2 mil, onde antes sua participação era quase nula.

Não se trata de uma mera impressão. A popularidade da Motorola no País tem se refletido em números. De acordo com o balanço financeiro da chinesa no primeiro trimestre do ano fiscal de 2018, divulgado em agosto, a Lenovo vendeu 56% mais aparelhos na América Latina em relação a igual período do ano anterior. Só no Brasil, segundo a consultoria Gartner, a marca ampliou sua fatia no mercado de 18,9% em 2016 para 24,4% no primeiro semestre de 2017.

“O Brasil é estratégico para a Motorola e está entre nossos cinco maiores mercados”, afirma o suíço Aymar de Lencquesaing, presidente executivo da Motorola e vice-presidente sênior do Grupo Lenovo, em entrevista ao Estado. “Sabemos que o País tem altos e baixos e está em meio a uma crise política e econômica, mas é um dos lugares onde estamos focando nossa energia.”

Da perspectiva do Brasil, parece que tudo vai bem. Mas não é bem assim. A chinesa, que tenta reduzir sua dependência do mercado de PCs há anos (leia mais abaixo), não tem visto grandes resultados de seus esforços no segmento móvel. No ranking de maiores fabricantes liderado por Apple e Samsung, o desempenho fraco faz o Gartner agregá-la a outras marcas menores na categoria Outros. “Queremos chegar ao terceiro lugar no ranking global nos próximos anos”, diz Lencquesaing sobre a meta que estabeleceu para a companhia. “Hoje temos uma posição mais modesta.” Segundo analistas, porém, o objetivo não é factível – pelo menos por ora.

De acordo com a analista do Gartner Mikako Kitagawa, trata-se de uma missão quase impossível no curto prazo. “A marca Motorola já foi muito forte nos EUA, mas está praticamente morta”, diz a analista. “Hoje, o mercado de PCs é o único que realmente gera lucro para a Lenovo, que perde dinheiro tanto em smartphones como em servidores.”

Crise de identidade. Os números atuais são resultado de contratempos desde fevereiro de 2014, quando a Lenovo comprou a Motorola – que era do Google – por US$ 2,91 bilhões. A empresa tentou manter as duas marcas (Lenovo e Motorola) e depois optou por abandonar a marca Motorola, o que causou revolta entre os fãs.

Agora, a empresa mudou radicalmente de ideia: no Brasil, segundo apurou o Estado, a companhia interrompeu a entrega de smartphones Lenovo ao varejo em setembro, sinalizando que a Motorola será sua única aposta no segmento móvel.

Expansão. Nos últimos meses, Lencquesaing também reorganizou o portfólio de produtos. O Moto Z, por exemplo, superou a meta de 3 milhões de unidades vendidas no primeiro ano. “Provamos que podemos criar smartphones inovadores”, afirma. A última adição ao portfólio foi o Moto X, que chegou na semana passada ao País por R$ 1,7 mil.

A companhia também fez o movimento inverso. Aproveitando a popularidade do Moto G, lançou modelos mais acessíveis, como o Moto C. “Ter um portfólio mais amplo ajuda a atender todas as camadas”, explica o analista da IDC, Leonardo Munin. A estratégia é parecida com a das sul-coreanas LG e Samsung.

Com a casa em ordem, agora o foco da Lenovo é repetir, em outros países emergentes, o sucesso conquistado pela Motorola no Brasil. Bons resultados começam a aparecer na Índia que, assim como o Brasil, tem uma massa de pessoas migrando de celulares básicos para inteligentes. A próxima fronteira, por incrível que pareça, é a terra natal da Lenovo. “Estamos relançando a marca Motorola lá, começando por produtos premium”, conta Lencquesaing. “A China é um mercado complexo.”