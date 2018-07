LG LG revela sua caixa de som inteligente, a ThinQ Speaker.

A fabricante sul-coreana LG anunciou nesta quinta-feira, 28, uma caixa de som inteligente equipada com o assistente pessoal Google Assistant. Chamada de ThinQ Speaker, a caixa promete unir bom desempenho do áudio com a inteligência do assistente virtual do Google, mas só será oficialmente lançada na feira de tecnologia Consumer Electronics Show, que acontece em janeiro de 2018, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

De acordo com a companhia, o ThinQ pode controlar todos os dispositivos inteligentes da LG via comandos de voz. Hoje, a empresa possui geladeiras, máquinas de lavar, lava-louças, secadoras e aspiradores de pó inteligentes na sua linha ThinQ. Com o uso do novo dispositivo, o dono da residência poderá controlar todos esses eletrodomésticos por meio do Google Assistant.

A LG, contudo, disse que não vai revelar mais informações sobre o produto, inclusive o preço, até janeiro, quando ele será formalmente apresentado. É provável, no entanto, que a empresa opte por não competir com os alto falantes inteligentes mais populares do mercado, como o Amazon Echo e o Google Home, pois a potência de sua caixa de som deve ser maior que as disponíveis hoje no mercado.