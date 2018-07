LG O G7 ThinQ, da LG, começa a ser vendido no Brasil nesta sexta-feira, 6

A fabricante de smartphones sul-coreana LG anunciou nesta quinta-feira, 5, o lançamento de dois novos smartphones premium no Brasil: o G7 ThinQ, que estará à venda nas lojas brasileiras a partir desta sexta-feira, 6, com preço sugerido de R$ 4 mil, e o V35 ThinQ, que ainda não tem preço nem data de comercialização confirmados.

Anunciado pela empresa no mercado global no primeiro semestre, o G7 ThinQ tem tela de 6,1 polegadas – é ligeiramente maior que o seu antecessor G6, que tem 5,7 polegadas. O novo aparelho tem armazenamento interno de 64 GB, memória RAM de 4GB e usa o processador Qualcomm Snapdragon 845. Além disso, o sistema do G7 ThinQ é o Android Oreo, versão mais recente da plataforma do Google.

O G7 também evoluiu em relação ao G6 no que diz respeito à fotografia. As duas câmeras traseiras continuam, mas as do novo aparelho têm 16 megapixels, enquanto as do seu antecessor têm 13. A câmera dianteira do G7 tem 8 megapixels, enquanto a do G6 fotografa com 5 megapixels. Apesar das melhorias, o preço de lançamento do dispositivo é o mesmo pelo qual o G6 chegou ao mercado brasileiro no ano passado: R$ 4 mil. Pela faixa de preço, é possível apostar que o aparelho pode competir com iPhone 8 e Samsung Galaxy S9, de Apple e Samsung, respectivamente.

Já o outro smartphone, o V35 ThinQ, também tem o processador Snapdragon 845, e conta com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Ele será o primeiro integrante da linha chamada “super premium” da LG a chegar a na América Latina – na Europa, ele é vendido por 800 euros (R$ 3,7 mil, aproximadamente, na conversão desta sexta-feira, 6).