Leia mais

A LG Electronics começou a vender nesta quinta-feira, 16, uma televisão com um recurso, no mínimo, curioso: o aparelho, vendido apenas na Índia, consegue repelir dezenas de espécies de mosquitos, como os que transmitem malária, Zika e dengue. A ideia seria diminuir casos das doenças no país em áres de infraestrutura precária.

De acordo com a empresa, a tecnologia, chamada "Mosquito Away Technology", utiliza ondas ultra-sônicas que são inaudíveis para seres humanos, mas que fazem o mosquito voar para longe.

A mesma tecnologia, que foi considerada eficaz por laboratórios na Índia, já tem sido utilizada pela LG em ar-condicionados e máquinas de lavar.

A tecnologia, que também funciona quando a TV está desligada, está disponível em dois modelos e custam entre US$ 394 e US$ 706.

Segundo a empresa, a "Mosquito Away Technology" é dirigida para consumidores de baixa renda que vivem em condições precárias e vulneráveis a mosquitos e deverá ser comercializada nas Filipinas e no Sri Lanka ainda no próximo mês.

Kim Sang-yeol, um funcionário LG Electronics, disse que não há planos para comercializá-la em outros países.

Cuidados. A empresa começou a desenvolver o conjunto antes do surto do vírus Zika na América Latina, que tem alimentado a preocupação com a segurança nos Jogos Olímpicos previstos para começar em agosto no Rio de Janeiro.