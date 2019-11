LG/Divulgação Celular de duas telas chega ao Brasil por R$ 6 mil

A LG não entrou na onda dos celulares de telas flexíveis, como a Motorola e a Huawei, mas isso não significa que a empresa não pode apresentar um celular que dobra. Apresentado em fevereiro, o G8X ThinQ Dual Screen tem duas telas de 6,4 polegadas, além de uma auxiliar de 2,1 polegadas. É uma solução mais simples, mas, para quem se interessou, ele chegará ao varejo brasileiro no próximo dia 7 de dezembro pelo preço de R$ 6 mil.

O preço alto se justifica em especificações topo de linha: processador Snapdragon 855 da Qualcomm, 6 GB de memória, 128 GB de armazenamento e bateria de 4.000 mAh. A câmera traseira é dupla e captura fotos em 12 MP e 13 MP, enquanto a frontal é de 32 MP. A tela auxiliar é ativada quando o celular está fechado, o que significa que os dois paneis ficam na parte interna. Ela serve principalmente para ver notificações.

Com o G8X, a empresa espera dar usos de produtividade ao celular, especialmente a quem substitui o computador pelo telefone em tarefas mais parrudas. Pode parecer uma solução improvisada, mas um celular que dobra sem uma tela flexível também tem preço mais baixo. O Mate X, da Huawei, será vendido por cerca de US$ 2,4 mil (R$ 10,1 mil) na China. O novo Razr, da Motorola, será vendido por US$ 1,5 mil (R$ 6,3 mil) nos EUA.