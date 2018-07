Divulgação

Google Play já oferece três modelos de óculos de realidade virtual à venda Google Play já oferece três modelos de óculos de realidade virtual à venda

A loja de aplicativos Google Play vai ganhar uma área exclusiva para venda de óculos de realidade virtual, como o Cardboard, um dispositivo simples, desenvolvido pelo Google, feito com papelão, lentes especiais e ímãs. Outros dois dispositivos também já estão disponíveis: o Mattel View-Master, voltado para o público infantil, e o Goggle Tech 1 Glass, uma versão portátil de um visualizador de realidade virtual.

Em qualquer um dos dispositivos, é necessário acoplar um smartphone com tela de até 6 polegadas e com sistema Android ou iOS, para ter a experiência de imersão.

Leia também:

Google Play agora oferece sistema de recarga de créditos para compras

Apps latino-americanos na Google Play crescem 60% em 12 meses

A seção, que ainda não possui uma aba exclusiva na página da loja virtual, vai contar também com um conjunto de aplicativos, jogos e vídeos elaborados para dispositivos de realidade virtual.

Desde o final de 2014, o Google apresentou o projeto do Cardboard em formato aberto para que qualquer pessoa pudesse construir seu próprio óculos de realidade virtual. Mas até então, era necessário adquirir o dispositivo por meio de empresas terceiras. Só agora o Google começou a vendar sua versão do Cardboard em sua própria loja virtual por US$ 15. Por enquanto, as vendas ainda não estão disponíveis no Brasil.

O Cardboard é disparado o aparelho de realidade virtual mais popular do mundo. Em janeiro o Google anunciou que vendeu 5 milhões de unidades e registrou mais de 25 milhões de downloads de aplicativos para o dispositivo.