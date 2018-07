DIVULGAÇÃO

A startup Lytro, que até o momento tem duas câmeras fotográficas futuristas em sua linha de produtos, anunciou nesta quinta-feira, 5, uma sofisticada — e exótica — câmera de filmagem projetada para captar imagens em 360º para produções de vídeos com recursos de realidade virtual.

Chamada de Lytro Immerge, a câmera é equipada com centenas de lentes e sensores de imagem. Ela foi construída para capturar todo o “campo de luz” presente no ambiente. Ou seja, além de registrar a cor e a intensidade da luz, ela também consegue registrar a direção da luz. Com ela, novos conteúdos serão produzidos que permitirão que o usuário olhe em todas as direções do ambiente quando estiver utilizando um óculos de realidade virtual, como o Rift.

A Immerge, entretanto, vai muito além de um câmera. Ela também é uma editora de vídeos e permite fazer o streaming das imagens por meio da internet. “Ninguém pensou em fazer o processo de ponta a ponta — da câmera diretamente para o armazenamento e reprodução”, disse Jason Rosenthal, o CEO da Lytro ao site Mashable.

“Hoje, a realidade virtual deixa que você olhe em volta, mas estando em uma posição fixa. Você não consegue se movimentar em um espaço a não ser que o computador tenha sido projetado como um videogame”, disse Rosenthal. “O Immerge será o primeiro sistema que vai permitir que os criadores de conteúdo e produtores de filmes criem vídeos que ofereçam uma sensação real de presença.”

Atualmente, não se encontra nada parecido no mercado — o mais próximo é o Google Jump, lançado no começo de 2015, mas que não permite uma inteira imersão no ambiente. “Google Jump é um grande passo em frente”, Rosenthal diz. “Mas para obter uma verdadeira experiência em realidade virtual, os sistemas precisam ser pensados do zero.”

Por ser uma tecnologia avançada, o Immerge deve chegar ao mercado com preço alto. Segundo Rosenthal, ela irá custar alguns “milhares de dólares” no começo de 2016, quando for lançada no mercado. No entanto, o dispositivo também será oferecido para produtores de conteúdo no modelo de aluguel, com o objetivo de reduzir o custo.