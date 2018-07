Pichi Chuang/Reuters Modelos de outros relógios podem ser compatíveis

Toda vez que a Apple ou o Google fazem eventos e seus executivos são vistos usando relógios inteligentes no pulso, interagindo com aplicativos na pequena tela, qualquer mortal sente vontade de experimentar um. Parece tão simples usar o aparelho para contar quantos passos são dados ao longo do dia, acompanhar a rota do caminho para casa no aplicativo ou até mesmo chamar um táxi. Mas a barreira para adoção da nova tecnologia é a mesma de sempre: o preço.

A maior parte dos relógios inteligentes no mercado são vendidos por cerca de R$ 2 mil. Por esse valor, a não ser que o dinheiro esteja sobrando, fica difícil experimentar a tecnologia. E se o aparelho parar no fundo da gaveta?

É por isso que o Zenwatch 2 é – pelo menos por ora – a opção mais acessível ao bolso dos brasileiros. Com preço de R$ 999, ele tem tela de 1,63 polegada, que não tem a melhor resolução do mundo, mas é suficiente para enxergar com nitidez as informações.

O produto é equipado com processador da Qualcomm, que consegue operar, sem engasgos o sistema operacional Android Wear, do Google.

O relógio é operado, na maior parte do tempo, por meio da tela e de um botão lateral, que remete aos antigos relógios de corda.

O relógio é bonito, mas a pulseira deixa a desejar: com fecho mais simples que a da primeira versão do Zenwatch, ela não fixa o aparelho totalmente ao pulso e, com frequência, fica difícil ver e interagir com a tela.

Se este é o primeiro contato com a tecnologia, vale a aposta. E, se quiser gastar um pouco mais, vale analisar a versão 3 do Zenwatch, que acaba de desembarcar no Brasil.