A Amazon anunciou nesta quarta-feira, 13, o novo modelo do seu leitor eletrônico Kindle. Chamado de Kindle Oasis – “para ser um santuário da leitura”, segundo a empresa –, o aparelho ganhou design mais ergonômico para segurar o aparelho em uma mão só, ficou mais leve e fino e voltou a ter botões físicos. No Brasil, o e-reader será vendido no Brasil por R$ 1399 – nos Estados Unidos, ele será vendido com preço de US$ 289. A pré-venda do dispositivo, apenas no site da fabricante, começa hoje.

O dispositivo ficou mais fino em uma das extremidades (a outra tem uma lombada, feita para simular a ‘pegada’ de um livro) e mais leve, com peso de apenas 131 gramas (contra 188 gramas do Kindle Voyage, lançado em 2015). “Um e-reader é apenas uma bateria com uma tela. Nossa meta é ter uma tela tão fina quanto um papel e passamos muito tempo nos perguntando como a gente poderia deixar a tela mais fina sem reduzir a bateria”, diz Alexandre Munhoz, gerente geral para Kindle no Brasil.

A solução para isso foi separar a bateria em duas partes: uma fica no próprio Kindle Oasis, enquanto outra fica em uma capa protetora – as duas podem se conectar e são carregadas juntas, através de uma entrada micro-USB. “A capa deixou de ser um acessório: ela passa a fazer parte do produto”, diz Munhoz. Com a divisão, o Kindle Oasis também tem uma bateria com carga mais duradoura: segundo a Amazon, uma única carga pode durar até nove semanas – no Voyage, a autonomia era de seis semanas.

Um detalhe interessante do Kindle Oasis é o retorno dos botões físicos: em sua lateral, há dois botões finos, que servem para a alteração de páginas. Os botões físicos eram uma das principais características das primeiras versões do leitor eletrônico, mas perderam espaço após a chegada das telas sensíveis ao toque. “Voltamos com os botões porque os consumidores pediram”, explica o gerente geral para Kindle no Brasil, há pouco mais de três anos no cargo.

A tela de 6 polegadas do leitor eletrônico ganhou uma modificação, com 60% mais LEDs, o que permite mais claridade. Outro destaque é o material que reveste o aparelho, feito de metal nanocristalino, utilizado na indústria aeroespacial por ser leve e resistente.

Estratégia. Aqui no Brasil, o aparelho, que chega na versão apenas Wi-Fi, terá sua pré-venda iniciada nesta quarta-feira, 13, apenas no site da Amazon. Nos EUA, o aparelho tem versões Wi-Fi e 3G (esta última já vem com chip de dados). “Percebemos que são muito poucos os consumidores que preferem a versão com o chip”, explica o executivo.

Tanto no Brasil como nos EUA, o Kindle Oasis será o modelo mais avançado dos leitores eletrônicos da Amazon. Por aqui, permanecem à venda modelos que vão de R$ 299 (Kindle) a R$ 899 (Kindle Voyage). Além disso, o Kindle também é um aplicativo para iOS e Android, que pode ser baixado de graça nas lojas oficiais de aplicativos e usado em smartphones ou tablets.