O login e a senha de 225 mil usuários com sistema iOS foram roubados, segundo pesquisadores da Palo Alto Networks e da WeipTech. Isso seria ocasionado por causa de um malware que invade sistemas com jailbreak, uma ferramenta que desbloqueia dispositivos e permite aos usuários instalar aplicativos não oficiais.

Chamado de KeyRaider, o malware é distribuído por meio de um software alternativo que funciona como uma loja de downloads, o Cydia. Segundo os pesquisadores que o identificaram, ele entra no sistema sem nenhum tipo de sinal. Ou seja, não é possível saber se o celular está sendo infectado ou não.

Já no celular, o malware, então, rouba dados transmitidos via iTunes, copia o número registro individual do iPhone ou iPad, além de interceptar senhas do Apple ID.

Com tais dados, o vírus consegue realizar uma série de atividades no celular do usuário: fazer download de aplicativos na App Store, captar dados de cartões de crédito utilizados e até desabilitar recursos de desbloqueios locais e remotos. Este último, aliás, pode gerar uma grande dor de cabeça. Um hacker, com os dados obtidos pelo malware em mãos, poderia controlar o funcionamento do dispositivo, bloqueando-o quando quisesse. A vítima, então, teria que realizar um pagamento para obter o controle do aparelho de volta.

Pesquisadores e técnicos conseguiram rastrear a conexão do malware até um servidor na China. É lá que deve estar armazenado todos os dados interceptados.

É aconselhável aos usuários, então, que não usem jailbreak em seus dispositivos enquanto o malware não for identificado e eliminado.