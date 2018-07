REUTERS

Nos últimos anos, proprietários de Macs têm desfrutado de uma maior segurança no que se refere aos ataques de malwares e vírus, quando comparados com os PCs. Entretanto, uma nova pesquisa realizada pela empresa Bit9 + Carbon Black e divulgada pelo site Business Insider aponta que os computadores da Apple estão entrando na mira dos crimes virtuais.

Segundo o relatório, a incidência desses ataques em 2015 é maior do que foi registrado nos últimos cinco anos juntos. Analisando 1,4 mil amostras durante dez semanas, a equipe também notou a presença de malwares exclusivos para o sistema OS X. “2015 foi o ano mais prolífico na história para os malwares do sistema”, escreveu a equipe no relatório.

De acordo com a pesquisa, ao somar os ataques nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, são encontrados 180 tipos diferentes de vírus para o sistema da Apple. Mas só em 2015, já foram encontrados quase 950.

Os motivos do aumento de ataques aos computadores da Apple são dois, de acordo com a Bit9 + Carbon Black: a popularização da marca e a maior presença de Macs no setor corporativo. Ou seja, mais pessoas estão usando a marca, tanto em empresas, como nas próprias residências. ”Este aumento de malwares em Macs vem após o ganho rápido de participação de OS X no mercado, contando agora com 16,4% de presença”, diz o relatório. ”Isso representa uma superfície de ataque crescente de dados sensíveis.”

Para se prevenir. Todos os Macs têm software de segurança cibernética chamada “Gatekeeper” instalado em seus Macs, embora ele seja executado em segundo plano e não pode ser acessado. Também é uma boa ideia se certificar de que você tem um programa de software antivírus instalado. Empresas também devem se certificar de que seus funcionários possuem algum sistema antivírus instalado e com a atualização mais recente.

Sem dúvidas, os ataques cibernéticos aos computadores da Apple deverão continuar e, até mesmo, aumentar. Entretanto, deve-se lembrar que muitas das vulnerabilidades são descobertas por empresas de segurança cibernética e nunca são, de fato, aproveitadas pelos hackers.

Antepassados. Em agosto deste ano, a Apple também viu sua loja de aplicativos ser alvo de um ataque cibernético. De acordo com informações divulgadas na época, um malware conseguiu roubar o login e a senha de 225 mil usuários com sistema iOS por meio de aplicativos falsos da App Store.

Alguns dias depois, a Apple admitiu a invasão e retirou todos os aplicativos infectados da loja. Há algumas semanas, a empresa retirou mais alguns apps, alegando a preservação de dados dos usuários.