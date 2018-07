Aparelho tem configurações intermediárias e quer competir com celulares como Moto G4 e Samsung Galaxy J7.

A marca Nokia está de volta ao mercado de smartphones. No último domingo, 9, a finlandesa HMD Global – que detém os direitos para usar o nome da empresa conterrânea em celulares – anunciou o lançamento de seu primeiro celular inteligente, o Nokia 6.

No entanto, ainda é cedo para se animar: por enquanto, o aparelho será lançado apenas no mercado chinês pelo equivalente a US$ 246 (o equivalente a R$ 790). É o primeiro aparelho com a marca da finlandesa desde que a Nokia vendeu sua divisão de celulares para a Microsoft, em 2014.

O novo dispositivo Nokia 6 roda o sistema Android e será fabricado pela Foxconn, parceira da HMD Global. Voltado ao mercado intermediário – de aparelhos como o Moto G4 e o Galaxy J7 –, o Nokia 6 terá 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento interno e processador Qualcomm Snapdragon 430. O aparelho tem tela de 5,5 polegadas e conta com duas câmeras: a frontal tem 8 megapixels, enquanto a traseira tem 16 MP.

"A decisão da HMD de lançar seu primeiro smartphone Android na China é um reflexo do desejo de encontrar as necessidades de consumidores de diferentes mercados ao redor do mundo", disse a HMD em um comunicado à imprensa. "Com mais de 552 milhões de usuários de celulares na China em 2016, um número que tem previsão de crescimento para 593 milhões em 2017, o mercado é estrategicamente importante e também é onde os consumidores valorizam o design premium e a qualidade dessa categoria de produto.”

Parceria. A expectativa da HMD ao usar a marca da Nokia é de ser uma empresa competitiva no mercado, hoje dominado mundialmente por Apple e Samsung. Formada por ex-funcionários da Nokia, a HMD será responsável pelo desenvolvimento e pela venda dos aparelhos – à Nokia, caberá apenas o recebimento de royalties pelo uso de sua marca e de suas patentes.

A parceria será válida pelos próximos 10 anos – além de smartphones, a HMD também lançou celulares simples com a marca da antiga líder de mercado de celulares.