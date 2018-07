Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez A Apple anunciou três novos modelos de iPhone nesta terça-feira, 12: o principal destaque foi o iPhone X, modelo comemorativo dos 10 anos do smartphone da empresa. Na foto, Tim Cook e Jony Ive, presidente executivo e diretor de design da Apple, respectivamente, testam o aparelho.

Foto: Reuters/Stephen Lam O novo smartphone tem tela de 5,8 polegadas, um pouco maior que a do iPhone 8 Plus, mas com design quase sem bordas, que faz a imagem ocupar a área frontal do dispositivo quase que completamente. Além disso, o botão Home, que permite voltar para a tela inicial do dispositivo, desapareceu no novo modelo.

Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez A tela é a maior já feita em um iPhone, com 5,8 polegadas. Pela primeira vez, a empresa usou uma tela de OLED em seus aparelhos, seguindo as concorrentes -- a Samsung já usa telas de OLED há anos.

Foto: AFP/Josh Edelson O iPhone X tem duas câmeras de 12 megapixels cada, com sensores "maiores e mais rápidos", segundo a Apple. Ao contrário do iPhone 7 Plus, as duas câmeras ficam em disposição vertical. As duas lentes têm estabilização de imagem e um novo tipo de flash que não deixa as cores da foto estouradas" como os tradicionais.

Foto: AP/Marcio Jose Sanchez As novas câmeras do iPhone X também terão suporte a diversos aplicativos de realidade aumentada (AR), tecnologia que se tornou conhecida no ano passado com Pokémon Go. No evento, a Apple demonstrou as possibilidades de AR com um game, um aplicativo que mostra estatísticas de um jogo de beisebol enquanto o usuário está no estádio e um mapa das constelações quando o celular é direcionado para o céu.

Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez Outro novo recurso do iPhone X é o reconhecimento facial, chamado de FaceID. Com a ajuda de um conjunto de sensores e da câmera frontal do dispositivo, o usuário poderá desbloquear a tela do smartphone apenas olhando para ela -- será possível, também, desbloquear a tela com apenas um toque na tela, caso o usuário não queira usar a nova tecnologia. Na hora da demonstração ao vivo, porém, a tecnologia de reconhecimento facial falhou -- o que fez as ações da Apple caírem.

Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez Outra tecnologia que chamou a atenção da plateia durante o lançamento foram os Animojis. O recurso, que permite ao usuário personalizar emojis em 3D com suas próprias expressões faciais, também usa a tecnologia de reconhecimento facial para funcionar. É possível enviar as imagens, como vídeos, por meio do aplicativo de mensagens instantâneas da Apple, o iMessage.

Foto: Jim Wilson/NYT Na parte interna, o smartphone traz o processador A11 Bionic, com seis núcleos e uma nova tecnologia de aprendizado de máquina embutida no chip (neural engine). O chip, o mais avançado da Apple até aqui, tem dois núcleos de performance e quatro núcleos de alta eficiência, capacidade de processamento que será necessária, por exemplo, para processar imagens do novo recurso de reconhecimento facial do iPhone, chamado de FaceID.

Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez Outra novidade do iPhone X (que também está presente nos iPhones 8 e 8 Plus) é o carregamento sem fio -- uma tecnologia já presente nos smartphones da Samsung há algum tempo. No lugar de carregadores com fio, bastará depositar o iPhone próximo a uma base -- a bateria será carregada por indução. Segundo a Apple, a bateria do aparelho vai durar duas horas a mais que a do iPhone 7, lançado no ano passado, mas não revelou a carga total.

Foto: AFP/Josh Edelson A Apple revelou ainda que o iPhone X vai usar a nova versão do sistema operacional da empresa, o iOS 11, anunciado em junho durante a WWDC, conferência de desenvolvedores da empresa

Foto: AFP/Justin Sullivan O novo iPhone X terá duas cores diferentes: prata e cinza espacial (que se assemelha a um preto).

Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez O iPhone X terá sua pré-venda iniciada nos EUA em 27 de outubro, e chega ao mercado norte-americano em 3 de novembro. Ainda não há nenhuma previsão de chegada do aparelho ao Brasil.