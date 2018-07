Creative Commons Demanda do mercado corporativo e melhora na economia ajudaram mercado a ter bons números em 2017

O mercado brasileiro de computadores pessoais deve crescer 13% em 2017, totalizando receita de R$ 11 bilhões e 5,1 milhões de unidades vendidas, estimou nesta quarta-feira a consultoria IDC Brasil.

A previsão da consultoria é que o setor, que acumulou três altas trimestrais consecutivas, avance 13% no quarto trimestre, contra o mesmo período de 2016, para 1,38 milhão de PCs, e atinja receita de R$ 3 bilhões.

A estimativa acompanha o cenário de alta visto no terceiro trimestre, quando o segmento avançou 30% ante o mesmo período de 2016, para vendas de 1,36 milhão de computadores. No período, a receita subiu 28%, somando também R$ 3 bilhões.

Entre os aparelhos vendidos, 424 mil foram computadores de mesa e 936 mil foram notebooks, informou a IDC. O preço médio das unidades, no entanto, recuou 2% sobre o terceiro trimestre do ano passado, para R$ 2,2 mil.

Segundo a IDC, o desempenho no terceiro trimestre foi apoiado por uma melhora na demanda corporativa e a proximidade da temporada de vendas de fim de ano do varejo, com datas como Black Friday e Natal.

“Com a chegada de duas datas sazonais bem importantes como a Black Friday e o Natal, os varejistas antecipam as compras das máquinas para o estoque já que a procura aumenta consideravelmente. A volta da confiança do consumidor e a necessidade de trocar equipamentos comprados em meados de 2011 são outros pontos que influenciaram o bom momento do mercado”, disse em o analista de pesquisa da IDC Brasil, Pedro Hagge.