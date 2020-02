Richard Drew/AP Photo Relógios e pulseiras inteligentes dominam praticamente todo o mercado de vestíveis no Brasil

Os relógios e pulseiras inteligentes estão ganhando os pulsos dos brasileiros. De acordo com uma previsão revelada pela IDC Brasil nesta quarta-feira, 5, o mercado de vestíveis deve crescer 62% em unidades no País neste ano - em valor, o setor deve crescer 73%, sendo avaliado em US$ 480 milhões no Brasil.

“Esse mercado está deixando de ser premium e está começando a atingir usuários de médio poder aquisitivo”, afirmou Reinaldo Sakis, analista da IDC, em reunião com jornalistas para divulgar o estudo em São Paulo. O analista disse também que relógios e pulseiras inteligentes dominam praticamente todo o mercado de vestíveis no Brasil, mas pontuou que os fones de ouvido sem fio, os chamados earbuds, também estão ganhando espaço - a IDC não revelou números específicos sobre os earbuds.

A pesquisa da IDC revela também uma previsão de crescimento para o mercado de caixas de som inteligentes no Brasil: o setor deve crescer 50% em unidades no País em 2020. O crescimento, segundo a IDC, será motivado principalmente pela chegada de assistentes de voz em português no Brasil - o Google Assistant já está disponível no idioma desde 2017, mas, no ano passado, a Amazon lançou a Alexa no País. Além disso, a diminuição dos preços dos produtos e a disponibilidade de assistência técnica devem atrair usuários.

Tecnologias de casa conectada devem aumentar a presença nas residências brasileiras. A IDC prevê que o mercado cresça 55% em unidades, graças à diminuição de preços e ao aumento de competição entre marcas.