Item essencial no dia a dia, principalmente em tempos de quarentena, o celular é o dispositivo que mais vai sofrer com a crise gerada pelo coronavírus no mercado de eletrônicos da América Latina. Segundo a consultoria IDC, a queda na venda dos aparelhos vai ficar entre 10% e 15% em 2020 – número bem diferente da projeção inicial, que apontava queda de apenas 0,2% no segmento.

A diminuição da capacidade produtiva das fábricas em todo o mundo é um dos motivos apontados por Paola Soriano, diretora do Programa de Consumo da IDC na América Latina. Com menor atividade nas fábricas e sem previsão de normalização — por conta da pandemia de coronavírus — as empresas podem ter problema com distribuição e demanda de componentes. Na América Latina, as restrições de tráfego também acarretam problemas na cadeia logística dos celulares.

Gabriela Biló/Estadão Dólar e coronavírus tornam previsões para 2020 bastante incertas

Entretanto, os telefones não são os únicos itens a serem afetados. A projeção também indica que tablets vão enfrentar uma diminuição entre 15% e 17%, enquanto o mercado de PCs pode cair até 8%.

O consumo de dispositivos vestíveis, porém, devem apresentar um aumento, segundo a projeção da IDC: entre 15% e 19%, assim como os assistentes domésticos, as caixinhas conectadas com assistente de voz, que tem crescimento estimado entre 13% e 16%.