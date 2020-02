Xiaomi/Divulgação Mi 10 deve ser apresentado globalmente em 23 de fevereiro

A Xiaomi confirmou nesta segunda, 10, as datas de lançamento do seu próximo smartphone. O Mi 10 será lançado na China no dia 13 deste mês - o anúncio global será feito 10 dias depois, durante o Mobile World Congress, principal evento de telefonia celular do mundo que acontece em Barcelona (Espanha) entre os dias 24 e 27 deste mês.

O anúncio para o mercado chinês foi feito na rede social do país asiático Weibo, enquanto a confirmação do anúncio mundial foi feita no Twitter da companhia no dia 7.

O novo smartphone, que pode vir em dois modelos, o Mi 10 e o Mi 10 Pro, deve ter quatro lentes, tela de vidro curvado e espaço para câmera de selfie do tipo 'buraco'. Ele deve ter também processador Snapdragon 865, da Qualcomm, e suporte a carregamento rápido de 66 watts.