Mary Alaffer/AP Surface Studio 2 será vendido a US$ 3,5 mil

A Microsoft lançou nesta quarta-feira, 3, o Surface Studio 2 seu mais novo computador desktop premium. O computador é a aposta da empresa de Bill Gates para disputar com o iMac, da Apple. Interessados no novo computador da Microsoft, no entanto, precisam desembolsar ao menos US$ 3,5 mil.

O novo modelo mantém as principais características do Surface Studio original, lançado em 2016: possui uma tela de 28 polegadas sensível ao toque, que pode ser girada e permite aos usuários desenhe e marque documentos diretamente na tela. A novidade é que esta versão é 38% mais brilhante e tem 22% mais contraste que o modelo anterior.

A Microsoft também garante que o computador lançado nesta quarta é até 50% mais rápido que a versão anterior. Isso acontece devido aos novos discos rígidos e dos processadores Intel que são mais modernos.

Originalmente lançado como uma máquina superpotente para profissionais de design, o Surface Studio original foi considerado um sucesso surpreendente mesmo custando US$ 3 mil. Agora, especialistas querem saber se a nova versão conseguirá bater a quantidade de vendas, mesmo custando US$ 500 a mais que o modelo anterior.

O computador que concorre com o iMac também terá de enfrentar algumas dificuldades: ao contrário do Surface original, a nova versão baterá de frente com as inovações do iMac Pro lançado no ano passado pela Apple.