Andrew Burton/AFP

A Microsoft anunciou nesta terça-feira, 6, em evento em Nova York, nos Estados Unidos, os primeiros dois modelos de smartphones com Windows 10, a nova versão do sistema operacional desenhada para funcionar em computadores e dispositivos móveis. O Lumia 950 e Lumia 950 XL chegarão às lojas dos Estados Unidos em novembro com preço de US$ 549 (cerca de R$ 2,1 mil) e US$ 649 (cerca de R$ 2,5 mil), respectivamente.

Com os dois novos smartphones, a Microsoft quebra um jejum de quase dois anos sem o lançamento de smartphones avançados, capazes de competir com rivais como o iPhone 6S, da Apple, e o Galaxy S6, fabricado pela Samsung. Os últimos aparelhos topo de linha da marca, o Lumia 1020 e Lumia 1520, foram lançados em 2013 e não ganharam novas versões.

Os dois novos smartphones possuem recursos similares, como a câmera traseira de 20 megapixels e memória RAM de 3 GB, mas algumas diferenças fundamentais. O Lumia 950 possui tela de 5,2 polegadas e processador Snapdragon de seis núcleos, enquanto o Lumia 950 XL é maior e mais potente, com tela de 5,7 polegadas e processador de oito núcleos.

Durante o lançamento, a Microsoft também anunciou um novo recurso chamado Continuum, que permite usar os smartphones como computadores. Para isso, basta conectar o aparelho, além de mouse, teclado e monitor a um novo acessório da marca chamado Display Dock.

PULSEIRA INTELIGENTE E NOTEBOOK

A Microsoft também aproveitou o evento para anunciar a segunda geração de seu relógio inteligente. De acordo com Lindsey Matese, executiva da empresa, a Band 2 terá novos recursos para “pessoas que querem trabalhar e malhar”. A nova versão possui tela curva e é equipada com sensores para medir a exposição ao Sol e avaliar os níveis de estresse. O produto chegará ao mercado no final de outubro com preço de US$ 249.

Uma nova versão do tablet Surface para profissionais, o Surface Pro 4, também foi revelada pela Microsoft. O produto possui tela de 12,3 polegadas, o mesmo tamanho do iPad Pro, e tem espessura de apenas 8,4 milímetros, o que o torna mais fino que o antecessor. O tablet tem memória de 1 terabyte, algo inédito em dispositivos móveis. Uma caneta especial, a Surface Pen, vai acompanhar o produto, que chega aos Estados Unidos até o fim do mês com preço de US$ 899 (cerca de R$ 3,4 mil).

Além do tablet para profissionais, a Microsoft surpreendeu o mercado ao lançar o Surface Book, um notebook para usuários domésticos, o primeiro da marca. O produto possui tela de 13,5 polegadas e, segundo a Microsoft, o alto poder de processamento torna o produto ideal para gamers. O Surface Book vai custar US$ 1.499 (cerca de R$ 5,7 mil) e chega ao mercado no final de outubro.