A Microsoft anunciou nesta terça-feira, 17 o lançamento do Wireless Display Adapter no Brasil. Considerado rival do Chromecast, do Google, o dispositivo transmite qualquer tipo de conteúdo do smartphone, tablet ou laptop para uma TV ou projetor, sem necessidade de conexão com a internet.

O funcionamento do Wireless Display Adapter é parecido com o do Chromecast: a pessoa instala o aparelho na TV e, a partir disso, ela já pode espelhar o conteúdo do celular, tablet ou notebook. Tudo por meio da tecnologia Miracast, da própria Microsoft, que utiliza as redes de Wi-Fi para trasmitir áudio e vídeo.

Apesar de ser um concorrente direto do Chromecast por transmitir conteúdo de smartphones, o funcionamento é um pouco diferente: enquanto o dispositivo do Google permite que o celular fique livre para outras atividades, o Wireless Display Adapter deixa o celular ou o outro dispositivo fixo em uma única tela. Afinal, ele apenas espelha o conteúdo e não conta com um ecossistema de apps para administração de aparelhos.

O dispositivo já está a venda por R$ 349 — um pouco menos do que a segunda geração do Chromecast, que tem o preço sugerido de R$ 399.