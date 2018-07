AP/Elaine Thompson Satya Nadella, presidente executivo da Microsoft, fala na Build, conferência de desenvolvedores da empresa

Microsoft está apostando pesado em uma nova linha de tablets para competir com as opções mais baratas do iPad, o dispositivo fabricado pela Apple. Segundo reportagem da agência de notícias Bloomberg, o novo modelo Surface custará, em média, US$ 400.

Os novos tablets da Microsoft terão telas de 10 polegadas, menor que as 12 polegadas que tem o Surface Pro, atual aposta da empresa. O novo modelo é mais uma tentativa da Microsoft de criar um tablete mais barato. A versão atual custa US$ 799, muito mais cara que modelo básico de iPad de 9,7 polegada que custa US$ 329.

Ainda segundo a Bloomberg, os novos modelos serão 20% mais leves que o SurfacePro. Essa mudança no preço, no entanto, fará com que o novo modelo descagarregue quatro horas antes que o seu sucessor. Os cantos arredondados deixarão o dispositivo parecido com um iPad e o carregador terá entrada de USB-C.

Anteriormente, a Microsoft também tentou com os modelos Surface RT, Surface 2 e Surface 3 que custavam US$ 499, mas por ser menos potentes não alcançaram o sucesso esperado pela empresa.

Competidor. A Apple anunciou em março uma nova versão do iPad de 9,7 polegadas que suporta o uso da caneta Stylus, até então restrita ao iPad Pro. A nova versão chegará às lojas com o mesmo preço da versão lançada no ano passado, US$ 329, mas estudantes poderão comprar o tablete por US$ 299.

O novo modelo terá ainda sensor de impressão digital, processador A 10 Fusion, câmera frontal com qualidade HD e uma câmera traseira de 8 megapixels.