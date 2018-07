Divulgação

A Microsoft anunciou ontem que vai adotar uma estratégia mais agressiva para que seus usuários atualizem seus computadores para o Windows 10. A partir do ano que vem, a empresa de software vai baixar a nova versão do Windows automaticamente em computadores com Windows 7 e 8.1, sem a permissão do usuário.

Até o momento, de acordo com dados da consultoria Stat Counter, somente 4,9% dos computadores em uso no mundo utilizam Windows 10 – cerca de 64% dos PCs utilizam versões do sistema compatíveis com a atualização, entre elas Windows 7, 8 e 8.1. A versão 7 se mantém como a mais popular da história do Windows, com 48% dos computadores em uso.

Segundo a Microsoft, a atualização vai ocupar 3 GB do espaço de armazenamento disponível na memória do computador. O download do software acontecerá por meio do Windows Update, popular programa da Microsoft que faz a instalação de atualizações críticas para garantir o desempenho e a segurança do sistema operacional.

Em mensagem no blog oficial da Microsoft, o vice-presidente de software da empresa, Terry Myerson, explicou que o pacote de atualização, que por enquanto é opcional, vai receber status de “recomendado”. Atualmente, outras atualizações de software recomendadas pela fabricante, como correções de segurança, são baixadas automaticamente.

A nova estratégia da empresa para estimular a adoção do Windows 10, embora controversa, não significa que, de uma hora para outra, as pessoas serão surpreendidas com a instalação da nova versão do sistema operacional. Depois que a Microsoft fizer o download do Windows 10, o usuário será notificado para escolher o momento mais adequado para atualizar o software.

A expectativa da Microsoft é chegar a 1 bilhão de dispositivos com o sistema operacional Windows 10 em três anos. Até agora, a empresa afirma ter alcançado 250 milhões de dispositivos.

Ao longo do primeiro mês de uso do Windows 10, os usuários que não gostarem da experiência podem restaurar a versão anterior.