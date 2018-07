SÃO PAULO – Agora é oficial. A Microsoft vai acabar com a marca Internet Explorer, criada em 1995, assim que o novo sistema operacional Windows 10 chegar ao mercado. Em seu lugar, assumirá o navegador chamado provisoriamente de Project Spartan.

“Estamos agora pesquisando qual será a nova marca, ou o novo nome, para o novo browser no Windows 10″, confirmou o diretor de marketing da Microsoft, Chris Capossela.

Entretanto, o Internet Explorer, que teve por muito tempo o seu logo associado à própria web, ainda deve estar presente no novo Windows, mas apenas para evitar problemas de compatibilidade com outros softwares. Em próximas versões do sistema operacional, é esperado que o software desapareça de vez. Na página de suporte, a Microsoft recomenda o uso de versões mais recentes do Internet Explorer até janeiro de 2016.

A pesquisa pela nova marca identificou, por exemplo, que nomes que tivessem Internet Explorer ou IE eram vistas de forma mais negativa do que se começasse com “Microsoft” ou se não fosse associado a nenhuma outra marca. O curioso, embora compreensível, foi notar que o público da pesquisa eram usuários do navegador Chrome, do Google, dono de quase a metade do mercado internacional.

O funcionamento do Project Spartan já pode ser visto em um vídeo vazado na internet. Assim como os demais ambientes do Windows 10, o browser funciona de forma integrada com o assistente virtual Cortana.