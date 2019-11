YouTube O modo escuro do YouTube, disponível tanto para computadores quanto para o app de smartphones

Cada vez mais aplicativos e sistemas operacionais têm adotado o modo escuro ou noturno, uma funcionalidade que deixa as interfaces baseadas em tons de preto e cinza. No Android, diversos aplicativos já usam a funcionalidade. O mesmo vale para o iPhone – desde a última versão, o iOS 13, lançado em setembro, é possível usar os aplicativos nativos da Apple com a funcionalidade, que também tem sido chamada no mercado como Lights Out ou Dark Mode.

As vantagens incluem, além da economia de energia nos dispositivos, mais conforto visual aos usuários. De acordo com um artigo da revista científica Harvard Health, da Universidade Harvard, publicado em agosto de 2018, a luz azul emitida pelas telas dos celulares, tablets e computadores inibe a secreção da melatonina, o hormônio do sono.

“Podemos estar pagando um preço por toda essa luz. À noite, a luz prejudica o relógio biológico do corpo - o ritmo circadiano. O sono sofre. Pior, a pesquisa mostra que a luz pode contribuir para o surgimento de câncer, diabetes, doenças cardíacas e obesidade”, afirma o artigo. Abaixo, veja alguns dos apps com o modo escuro e como configurá-los. Além dos apps citados, também contam com o modo noturno o Telegram, Gmail, Google Chrome, Reddit, Outlook, Slack e Evernote.

Google Modo escuro no Google Maps e outros apps da gigante

YouTube

É possível ativar o modo escuro tanto no navegador quanto no aplicativo para celular. No caso do navegador, a opção pode ser feita estando logado ou não no site. Estando logado, é preciso clicar no ícone de perfil do lado direito superior da tela.

Google Maps

No caso do Google Maps, a funcionalidade é permitida apenas para a versão do aplicativo móvel. No aplicativo, selecione o menu de três linhas posicionado no lado esquerdo superior da tela. Em “Configurações”, selecione “Exibição do Mapa”. Em seguida, clique na opção “Esquema de Cores” e selecione “Noite”.

Twitter O modo escuro no Twitter: duas opções diferentes

Facebook e Facebook Messenger

No Messenger, a ativação ocorre de forma curiosa: envie um emoji de lua a um contato e toque nele repetidas vezes. Assim, o modo noturno será ativado. Já a ativação do modo noturno no Facebook ainda está em fase de testes, não disponível a todos os usuários.

Twitter

No caso dos aplicativos Android, selecione o ícone da foto de perfil e em seguida toque no ícone da lâmpada no lado inferior esquerdo. Para dispositivos iOS, o processo é um diferente: primeiro acesse o menu Configurações e, em seguida, selecione Vídeo e Som. No menu, é possível ativar o modo escuro e o modo Lights Out, uma versão ainda mais escura do app.

Instagram O modo escuro no Instagram

Instagram

Em outubro, foi a vez do Instagram ganhar modo noturno nos aplicativos para iOS 13 e Android 9 e 10. Para ativá-lo, acesse as configurações e o menu “Tema”. São três opções disponíveis: padrão, azul e escuro.

Amazon Kindle

O aplicativo para leitura de e-books já se trata de um dispositivo voltado especialmente à leitura, já que em vários modelos não emite luz branca e, portanto, agride menos a visão. No entanto, o modo noturno está disponível na última versão do aparelho Paperwhite. Para ativá-lo, basta acessar as configurações de Acessibilidade.