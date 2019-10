Loic Venance/AFP Instagram lançou modo noturno

O Instagram, na atualização para iOS 13, disponibilizou o modo noturno para os seus usuários. A mudança foi feita para suavizar a rolagem no Feed e do uso do Stories, pois elimina as bordas brancas da rede social. Além disso, o visual preto ajuda na economia de bateria e traz mais conforto em ambientes escuros.

O modo noturno está disponível para o iOS 13 na versão 114.0 do app do Instagram. No caso do sistema do Google, o modo noturno estará disponível em celulares com Android 10 - o sistema ainda não está disponível para a maioria dos celulares no País; apenas a linha Pixel, do Google, já pode ser atualizada.

Para ativar o modo noturno no iPhone é preciso ir até os ajustes do iOS e acessar a opção “Tela e Brilho”. Ao visualizar as opções de tema do sistema, selecione a opção “Escura” e toda a aparência do iOS será trocada. Depois disso, abra o Instagram e veja se o modo foi ativado. Caso queira desativar o tema, volte a configuração do iOS e ative a aparência clara do sistema.