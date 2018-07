Divulgação Moto G Plus

O segredo do Moto G Plus é manter o custo-benefício que fez tanto sucesso em gerações anteriores do aparelho. Ele é um sucessor ‘robusto’ do Moto G, que se tornou o queridinho dos brasileiros quando chegou ao País em 2013. Ele foi líder do mercado por um bom tempo.

Neste ano, a Lenovo decidiu transformar o Moto G numa família de smartphones, com três modelos. O Moto G Plus é o mais avançado (e mais caro) deles, mas nos testes mostrou que vale a pena e, por isso, é a escolha do Estado na faixa de preço de R$ 1 mil a R$ 1,5 mil.

A câmera de 16 megapixels com foco automático é um dos melhores recursos do aparelho. O smartphone tem tela de 5,5 polegadas, na medida para agradar ao gosto atual dos brasileiros, além de boa capacidade de processamento, graças a um chip de oito núcleos.

Outro diferencial que não costuma estar presente em smartphones nessa faixa de preço é o sensor de impressão digital, usado para desbloquear a tela e autorizar transações. Ele é mais rápido que o de smartphones avançados como o Galaxy S7. Basta tocar sobre ele, mesmo com a tela apagada, que a área de trabalho aparece.

Vale lembrar um diferencial importante: o Moto G Plus, além dos outros modelos da linha Moto, usam a versão “pura” do Android, mais leve e de fácil aprendizado.