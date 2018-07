REPRODUÇÃO

Liberado antes da hora, um vídeo promocional das Lojas Americanas revelou detalhes do próximo smartphone Moto G, que será anunciado na terça-feira, 28. É o segundo vazamento de informações sobre o aparelho em dois dias: ontem, imagens do site em inglês da empresa com informações sobre as cores do novo Moto G circularam pela internet.

De acordo com o vídeo, a grande novidade do novo modelo em relação à versão atual, o Moto G segunda geração, é um upgrade considerável de suas câmeras: a traseira vai de 8 megapixels para 13, a frontal sobe de 2 megapixels para 5. A câmera traseira virá com Flash de LED duplo.

Outras especificações do Moto G de terceira geração repetem as disponíveis hoje: processador de quatro núcleos, tela HD de cinco polegadas e dual-chip “inteligente’, que verifica a operadora do número discado e seleciona o chip da mesma operadora para fazer a ligação. O novo aparelho também será resistente à água, de acordo com o clipe promocional.

O vídeo também fala em acesso a redes 4G, sem deixar claro se isso valerá para qualquer Moto G novo ou se apenas para uma versão específica, como é atualmente. Outra parte do vídeo promete “bateria o dia todo”

Seguindo o padrão atual, o novo Moto G também virá com a última versão do sistema operacional Android, no caso o 5.1 (Lollipop).

O vídeo diz também que o novo Moto G virá com várias opções de cores. A imagem do site da Motorola também mostra diversas cores para o aparelho, dentro da plataforma de customização Moto Maker.

O Moto G é um dos smartphones mais populares do Brasil hoje e o modelo de maior sucesso da empresa no País em toda sua história.

