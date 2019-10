Divulgação/Motorola Com câmera tripla, Moto G8 Play e Moto G8 Plus são lançados no Brasil

Vice-líder no mercado brasileiro de smartphones, a Motorola anunciou nesta quinta-feira, 24, a oitava geração do Moto G, uma das linhas de celulares mais populares do País. Foram lançados dois modelos: o Moto G8 Play e o Moto G8 Plus, com preços sugeridos de R$ 1,1 mil e R$ 1,7 mil, respectivamente. Os dois aparelhos, que trazem diferenças em especificações e tamanho de tela, tem câmera tripla e ficha técnica que os coloca na faixa de celulares intermediários. Ambos começam a ser vendidos a partir desta quinta-feira, 24. Curiosamente, a Motorola não anunciou um Moto G8 "sem nada após o nome", rompendo uma tradição.

Além dos dois aparelhos, a Motorola, que hoje está nas mãos da chinesa Lenovo, também revelou dois outros aparelhos: o Motorola One Macro, com foco em fotografia, e o Moto E6 Play, voltado ao mercado de entrada – ambos rodam Android 9 Pie, mas o E6 Play será lançado apenas em novembro. Já o One Macro está disponível no País a partir desta quinta-feira.

Veja abaixo as principais informações sobre os modelos que chegam ao mercado:

Moto G8 Play

Telefone mais simples da nova geração do Moto G, o Moto G8 Play ganhou especificações interessantes, com a chegada de uma terceira lente na câmera traseira, com uma lente comum, outra "ultra angular" e um sensor de profundidade. Na câmera frontal, uma lente de 8 megapixels (MP). Além disso, a tela agora tem 6,2 polegadas, resolução HD+ (1520 x 720 pixels) e painel LCD. Outro avanço está no processador MediaTek P30, um chip com 8 núcleos de 2,0 GHz. O componente está 30% mais rápido em comparação ao Moto G7 Play. O smartphone conta com bateria de 4.000 mAh, GPU Mali G72 MP3, RAM de 2 GB e armazenamento de 32 GB.

Disponível nos gradientes vermelho/magenta e preto/azul escuro, o Moto G8 Play teve aumento em relação ao lançamento da última geração: o preço subiu de R$ 999 para R$ 1.099.

Moto G8 Plus

O Moto G8 Plus, por sua vez, apresenta o seguinte esquema fotográfico: a lente principal tem 48 MP, com uma tecnologia chamada Quad Pixel, uma câmera de ação para vídeos, similar à do Motorola One Action e um sensor de profundidade de 5 MP. A câmera frontal tem sensor de 25 MP (f/2.0) e o usuário por decidir entre arquivos finais de 6 MP com o uso do recurso Quad Pixel, que combina pixels para elevar o nível de nitidez, ou de 25 MP, que não lança mão da função.

O Moto G8 Plus tem tela grande, de 6,3 polegadas, painel LCD e resolução Full HD+ (2280 x 1080 pixels). Além disso, inclui processador Snapdragon 665 (Qualcomm) com 4 núcleos a 2,0 GHz e 4 núcleos a 1,8 GHz; GPU Adreno 610; memória RAM de 4 GB e armazenamento de 64 GB.

Com recarga rápida por meio do TurboPower de 15W e formato alongado de 19:9, o Moto G8 Plus está disponível nas cores cereja e azul safira. O preço sugerido é de R$ 1.699, o que configura queda em relação aos R$ 1.799 cobrados pelo Moto G7 Plus na época de lançamento.

Moto One Macro e Moto E6 Play

Quinto aparelho da família, o Moto One Macro é uma opção mais acessível que seus irmãos mais recentes, Action e Zoom. O smartphone traz processador octa-core MediaTek Helio P70; 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento expansível via micro SD; tela Max Vision de 6,2 polegadas com resolução HD+ e proporção de 19:9 com recorte de gota-d’água para abrigar a câmera frontal de 8 MP e f/2.2; bateria de 4.000 mAh e carregador rápido de 10 Watts. Também com o Android 9.0 Pie e disponível nas cores azul espacial e ultra violet, o Moto One Macro tem preço de lançamento é de R$ 1.399.

Já o Moto E6 Play, celular mais básico da família de entrada da Motorola, tem um estilo mais tradicional de tela, com uma borda simples na barra superior para o alto-falante e câmera frontal com desbloqueio por reconhecimento facial. Disponível em corpo de plástico nas cores cinza e azul metalizado, o novo celular traz a experiência completa do Android 9.0 Pie. Para tal, conta com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, com possibilidade de expansão em até 256 GB com uso de um cartão micro SD. O aparelho tem tela Max Vision de 5,5 polegadas com resolução HD+, câmera traseira de 13 MP e bateria de 3.000 mAh. Seu preço de lançamento será revelado somente em novembro.