Tiago Queiroz/Estadão Moto G 8 Power (direita) é a melhor opção de compra na linha Moto G

No final de 2019, a Motorola antecipou o lançamento da sua linha Moto G8 com dois modelos (G8 Plus e G8 Play). Agora a fabricante completou a família com outros dois aparelhos, o Moto G8 e o Moto G8 Power, modelo que avaliamos neste texto. Apesar de o G8 Plus (testado em novembro) e o G8 Power terem configurações muito parecidas, esse período de tempo fez uma diferença enorme nos lançamentos da Motorola.

O Moto G8 Plus tinha problemas de lentidão e uma câmera que não entregava resultados conforme as promessas da marca. Alguns desses problemas foram resolvidos no Moto G8 Power e outros, apenas removidos do produto. O produto já está à venda pelo preço sugerido de R$ 1.599 e é uma melhor opção de compra na linha Moto G.

Configurações e design

A principal diferença na configuração do Moto G8 Power é a bateria: o smartphone traz uma capacidade de carga de 5.000 mAH, uma das maiores disponíveis hoje em um aparelho intermediário. A bateria é o principal destaque do aparelho, chegando a 12h de uso com 42% de carga restante. Em condições de uso mais moderadas, é possível chegar a dois dias com o Moto G8 Power longe da tomada, conforme as especificações da Motorola. De qualquer modo, o modelo vem com um carregador rápido (15W) na caixa.

Armazenamento (64 GB), memória RAM (4 GB) e processador (Qualcomm Snapdragon 665 de oito núcleos) são os mesmos do G8 Plus. Mesmo as dimensões são parecidas: 158,4 x 75,8 x 9,6 mm no G8 Power, 158 x 75,8 x 9,1 mm no G8 Plus, mostrando que o design também é muito similar. Por conta da bateria com maior capacidade, é um pouco mais pesado (195 gramas no G8 Power, 188 gramas no G8 Plus).

O leitor de impressões digitais segue na parte traseira do aparelho, posicionado ao centro. O Moto G8 Power traz ainda um conector USB-C para recarregar a bateria, um conector para fones de ouvido no topo do aparelho (que pode atrapalhar um pouco ao tirar o aparelho do bolso com um headphone conectado por fios). A tela é um pouquinho maior que a de 6,3 polegadas do G8 Plus: tem 6,4 polegadas.

A inspiração dos modelos Motorola One segue no G8 Power, com acabamento metálico com texturas. O modelo que avaliamos veio na cor Azul Atlântico, mas a fabricante oferece uma opção do Moto G8 Power em Preto Titanium.

Tiago Queiroz/Estadão É possível chegar a dois dias com o Moto G8 Power (tela ligada) longe da tomada

Interface e sistema operacional

O Moto G8 Power já vem com o sistema operacional Android 10 instalado, com poucos apps externos (como o App Box) e a maioria do próprio Google. A interface é simples e básica, já com o novo modo noturno do Android 10 – que escurece a tela nos menus do sistema e na maioria dos aplicativos compatíveis, deixando mais agradável de olhar a tela e economizando um pouco de bateria.

E é aqui que vemos a evolução do G8 Power em comparação ao G8 Plus, mesmo com uma configuração de aparelho muito parecida – tanto que no teste GeekBench 5, que mede o desempenho do smartphone, o G8 Power atingiu 308 pontos, quase a mesma pontuação do G8 Plus (315 pontos). Percebemos poucos travamentos nas transições entre aplicativos, a câmera não apresenta lentidão e, no geral, a experiência do usuário é melhor.

Câmeras

As configuração de câmeras do Moto G8 Power é diferente do Moto G8 Plus, que vinha com uma câmera de ação e uma lente principal com sensor de 48 megapixels. Aqui são quatro câmeras: uma principal (16 megapixels), uma grande angular (8 megapixels), uma lente macro (2 megapixels) e uma teleobjetiva com zoom óptico de 2x (também de 8 megapixels).

Nas câmeras, a Motorola removeu um recurso problemático do G8 Plus, o modo noturno de fotografia, que era responsável por um dos principais problemas do smartphone - a lentidão entre clicar e mostrar a imagem.

Os resultados das fotos tiradas com o G8 Power são muito bons em comparação ao G8 Plus. A lente macro permite tirar fotos de objetos/bichos muito de perto, capturando bastante detalhes, a teleobjetiva permite aproximar um pouco mais a cena sem precisar usar um zoom digital (que costuma distorcer a imagem) e a grande angular amplia o cenário. Vale notar que, aqui no G8 Power, a grande angular não é como a do G8 Plus, que servia apenas para vídeos de ação com imagem estabilizada. Ela serve para foto e vídeos, mas sem o recurso de ação.