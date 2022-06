Divulgação Edge 30 foi lançado nesta terça

A Motorola tem uma estratégia bem clara quanto ao lançamento de smartphones: eles são espalhados ao longo do ano, o que cria a sensação de que a empresa sempre tem aparelhos novos nas lojas. Nesta terça, em seu primeiro evento presencial desde 2019, a companhia trouxe mais uma sequência de novos aparelhos, entre eles o Edge 30 e o Moto G82.

O primeiro é o "irmão menor" do Moto Edge 30 Pro, celular topo de linha da empresa lançado em fevereiro. Como a ausência do nome "Pro" indica, trata-se de uma versão mais simples do celular. Ele tem processador Snapdragon 778G+ 5G, da Qualcomm, 8 GB de memória e armazenamento de 256 GB. Em quase todos os quesitos, há recuo diante do Pro, que tem processador Snapdragon 8 Gen 1 e 12 GB de memória (o espaço de armazenamento é o mesmo) — a ideia é preservá-lo como o mais poderoso do portfólio da fabricante.

“O Edge 30 Pro teve o lançamento atrelado ao Snapdragon 8 Gen 1”, explica Thiago Masuchette, chefe de produto da Motorola no Brasil. “Isso explica o porque o Moto Edge 30 não foi lançado com o 30 Pro.”

A tela Oled de 6,5 polegadas é um pouco menor que o painel de 6,7 polegadas do irmão. A taxa de atualização e a resolução da tela são iguais nos dois modelos: 144 Hz (boa para jogos) e Full HD. O conjunto de câmeras também foi mantido: as lentes são de 50 MP (principal), 50 MP (ultra angular) e 2 PM (sensor de profundidade). O Moto Edge 30 Pro, porém, já vinha de cortes em relação ao Edge 20, que oferecia um sistema de 108 MP. A câmera frontal é de 32 MP. O modo noturno foi tornado padrão, como acontece no iPhone, o que dispensa procurar o recurso nas configurações.

Para Masuchette, esse conjunto de lentes de 50 MP é mais poderoso que o conjunto de 108 MP do Edge 20 Pro, porque todos os pixels da imagem fazem foco imediatamente, enquanto a inteligência artificial está mais aprimorada no processamento — ou seja, embora o número de megapixels seja menor, a imagem sai mais bem definida, diz o executivo.

A bateria foi reduzida em relação ao Pro: de 4.800 mAh para 4.020 mAh. Dadas as mudanças pouco empolgantes, a Motorola aposta na espessura do aparelho: 6,79 mm. Isso, segundo a companhia, faz dele o smartphone mais fino do mundo. “A espessura limitou o tamanho do processador e da bateria, que não poderiam ser muito grandes”, aponta Masuchette.

O aparelho vai estar disponível nas versões grafite, rosê e azul, com compatibilidade com o Ready For, um sistema de integração em que o celular desempenha o papel de um computador para o usuário. Na versão do Edge 30 Pro, o sistema conecta o celular ao PC (Ready For PC), com atualizações para rodar tanto no Windows 10 quanto no Windows 11. Para compensar os cortes, o preço também é bem mais baixo: R$ 4 mil (na promoção até 14 de junho, o consumidor também leva os fones sem fio Moto Buds 85). O Pro foi lançado por R$ 6,5 mil.

Chuva de Moto G

Divulgação/Motorola Moto G82 é lançado

A linha Moto G, clássico dos gadgets brasileiros focado no custo-benefício, ganhou status de intermediário há alguns anos - além de ser representada por muitos aparelhos diferentes. Nesta terça, foram mais três aparelhos: Moto G82, Moto G62 e Moto G42. O destaque vai para o primeiro, que será vendido por R$ 3 mil — os restantes não tiveram preço revelado.

Entre os destaques estão a bateria de 5.000 mAh, o armazenamento de 128 GB e o suporte a Android 12. No restante, as especificações são medianas: processador Snapdragon 695, memória de 6 GB e conjunto traseiro triplo (50 MP + 8 MP + 2 MP). A tela tem 6,6 polegadas e resolução Full HD. Dentro do portfólio da Motorola, o modelo segue atrás do Moto G100 e do moto G200 e substituirá o Moto G71 (as diferenças entre ambos é muito pequena). O modelo G82 é o primeiro da família G a ter tela Oled.

Diante da crise de semicondutores, a Motorola tem usado a estratégia de lançar aparelhos com especificações semelhantes, mas com componentes diferentes. Enquanto isso, os outros modelos devem substituir o Moto G60s e o Moto G41.