Bruno Romani/Estadão Moto G9 Plus chega por R$ 2,5 mil

Leia mais

A Motorola anuncia nesta quinta, 10, a chegada da sua nova linha de celulares básicos e intermediários - a fila é puxada pelo Moto G9 Plus, considerado intermediário avançado, que será vendido por R$ 2,5 mil. Fazem parte do lançamento também o Moto G9 Play e o Moto E7 Plus, com preços de R$ 1,6 mil e R$ 1,5 mil.

O aumento de preço é considerável entre uma geração e outra. Lançado em outubro de 2019, o Moto G8 Play e o Moto G8 Plus tinham preços sugeridos de R$ 1,1 mil e R$ 1,7 mil respectivamente.

O G9 Plus traz especificações interessantes: processador Snapdragon 730G, otimizado para games, bateria de 5.000 mAh, carregador rápido de 30 Watts e conjunto de câmera com quatro lentes (grande angular de 64 MP, ultra angular de 8 MP, macro de 2 MP e sensor de profundidade de 2 MP). Além disso, ele tem armazenamento de 128 GB, primeira vez que um aparelho da família apresenta tal capacidade - além de suporte a cartão microSD de 512 GB).

Conta ainda com tela de 6,8 polegadas (resolução de 2.400 x 1.080 pixels), Android 10 e leitor de digital. De decepcionante mesmo, só a memória RAM: 4 GB. Ele estará disponível em dois tons: azul e rosa, ambos com estilo espelhado.

Bruno Romani/Estadão Moto G9 Plus tem conjunto com quatro lentes e tela de 6,8 polegadas

No Moto G9 Play, as mudanças ocorrem no tamanho de tela, (6,5 polegadas e resolução de 1.600 x 720 pixels), no processador (Snapdragon 662), no armazenamento (64 GB e suporte a cartão de 256 GB) e no conjunto de câmeras - são três lentes (grande angular de 48 MP, macro de 2 MP e sensor de profundidade de 2 MP).

Com o modo macro, segundo a empresa, é possível obter foco a partir de 2 cm de distância, e não os 10 cm da lente principal. A bateria segue de 5.000 mAh, mas o carregador é de 15 Watts. A capacidade da bateria, segundo a empresa, é suficiente para dois dias de autonomia em ambos os aparelhos da família Moto G - as bateria de 5.000 mAh apareceram pela primeira vez na família Moto G no Moto G8 Power, lançado no começo do ano.

O G9 Play está disponível em três cores: azul, verde e rosa.

Apenas R$ 100 mais barato, o E7 Plus apresenta duas diferenças importantes em relação ao Moto G9 Play: seu processador é o Snapdragon 460, basicão da Qualcomm, e conjunto de lentes duplo (grande angular de 48 MP e sensor de profundidade de 2 MP). No restante, eles seguem especificações iguais. Na câmera frontal, a resolução é de 8 MP - esse número sobe para 16 MP no G9 Plus. O E7 Plus está disponível em azul e bronze.

Todos os aparelhos têm recursos de IA na câmera, o que permite recursos como o modo noturno, modo profundidade e captura automática de sorrisos, além de processamento das cores. Além disso, todos têm um botão para acesso instântaneo ao Google Assistant.

Segundo a Motorola, os aparelhos foram desenvolvidos com cinco pilares a partir de pesquisas internas: telas grandes, bateria grande, boas fotos, recursos de IA e processamento veloz.