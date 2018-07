André Amorim

Quantos dos seus amigos possuem um smartphone com a tela trincada? Todo mundo que já passou pelo problema sabe o quanto é incômodo usar um dispositivo com a tela trincada, que prejudica a visualização de fotos e vídeos e, às vezes, até mesmo fica difícil de usar, por causa da redução na sensibilidade ao toque dos dedos. Com o lançamento do Moto X Force, no final de 2015, a Motorola fez uma aposta alta: prometeu aos consumidores a oferta de um aparelho com tela “inquebrável”, com garantia de quatro anos.

NILTON FUKUDA/ESTADÃO

O Link Lab passou algumas semanas com o smartphone e colocou à prova a promessa da fabricante. Ao final da análise – que levou em conta situações de queda no uso cotidiano – constatamos que o Moto X Force mostra o quanto somos ultrapassados ao tratar nossos smartphones como bebês, sendo obrigados a usar capas protetoras gigantes e feiosas e películas de origem duvidosa que prometem ser “à prova de balas”. O aparelho, porém, é mais do que isso: traz bateria de longa duração, com recarga turbinada, tela espaçosa e câmera de ótima qualidade. Uma ótima escolha, se você estiver disposto a desembolsar quase R$ 3,2 mil pelo aparelho no Brasil.

Tela. A resistência da tela é o grande diferencial desse aparelho. O sistema chamado ShatterShield é composto por cinco camadas capazes de proteger e absorver impactos. O número grande de camadas não reduz a transparência, nem afeta a resposta ao toque. O Link Lab derrubou o aparelho algumas vezes de uma altura em torno de 1 metro e não houve nenhum arranhão ou rachadura na tela. Como o objetivo da tecnologia é proteger a tela de quedas acidentais, não testamos o limite da resistência do material que reveste a tela.

Apesar de o produto vir com proteção extra na tela, a Motorola recomenda que o vidro externo não deve ser exposto a objetos pontiagudos ou superfícies ásperas. No total, a empresa oferece garantia de quatro anos para qualquer dano na camada externa do vidro que reveste a tela – um bom argumento para quem ainda duvida que o aparelho não venha a apresentar estilhaçamento em caso de queda.

Embora o vidro não quebre, vale lembrar que a moldura da tela do aparelho é feita de alumínio anodizado, portanto uma queda pode deixar pequenas marcas de amassado em volta da tela. Portanto, ainda que a tela seja inquebrável, se ele cair de cima da mesa, seu visual pode ficar prejudicado.

NILTON FUKUDA/ESTADÃO

A tela do Moto X Force tem 5,4 polegadas e apresenta imagens com resolução Quad HD (2.560 x 1.440 linhas de pixels). Ela é feita de Amoled, que deixa as cores mais vivas e apresenta maior contraste.

Desempenho. O Moto X Force é equipado com processador Snapdragon 810 com oito núcleos e 3 GB de memória RAM, o que faz o aparelho apresentar desempenho comparável aos modelos topo-de-linha das principais fabricantes. Ele conta com 64 GB de memória de armazenamento e ainda permite o uso de um cartão de memória de 2 TB: você tem espaço de sobra para guardar fotos, vídeos e outros conteúdos.

O alto poder de processamento faz o sistema operacional Android, na versão 6 ou Marshmallow, rodar sem nenhum engasgo. As transições ocorrem suavemente, mesmo com diversos aplicativos abertos simultaneamente.

Com relação à bateria, a fabricante alega que o produto tem autonomia de até 36 horas de uso moderado. Durante nossos testes, em que fizemos uso de redes sociais, vídeos, música e jogos, a bateria se mostrou suficiente para aguentar um dia inteiro e ainda sobrar um pouco para a manhã seguinte – ou seja, menos do que o prometido. Ainda assim, a autonomia do produto varia com o perfil de uso de cada pessoa.

Câmera. Com o Moto X Force, o usuário pode fotografar com resolução de 21 megapixels. O produto possui flash LED duplo, o que permite garantir o equilíbrio de cores. Contudo, assim como em qualquer smartphone, o flash deve ser usado com moderação. Ela faz ajuste de foco e de luminosidade automaticamente e com bastante rapidez.

NILTON FUKUDA/ESTADÃO

Alguns recursos incluem a possibilidade de identificar códigos QR e de barras sem precisar baixar aplicativos de terceiros e ainda dá a opção de copiar a informação para a área de transferência. O aplicativo ainda permite tirar fotos panorâmicas, filmas em resolução Full HD ou Ultra HD – dá para filmar até em câmera lenta.

A câmera frontal possui 5 megapixels com campo de visão ampliado (87 graus), o que ajuda na hora de incluir a turma toda em uma única selfie. Ela possui ainda um flash frontal para melhores resultados em lugares com pouca luz.

NILTON FUKUDA/ESTADÃO

Design. A tela de cinco camadas se junta a um corpo em alumínio anodizado. A parte traseira vem no padrão nylon balístico preto, que é leve e resistente, mas o aparelho pode ser customizado no site Moto Maker. As outras opções são couro ou detalhe emborrachado, além de poder escolher cores nos detalhes em metal e gravação personalizada.

A tela mais “grossa” e a bateria de longa duração dão ao produto espessura e peso mais significativos em relação a aparelhos mais elegantes, como o Galaxy S7 e o iPhone 6S. O produto pesa 159 gramas e tem espessura de 9,2 milímetros no centro – as bordas são mais finas, chegando à espessura de apenas 7,6 milímetros.

NITON FUKUDA/ESTADÃO

O aparelho possui um revestimento resistente a água, o que ajuda a proteger contra derramamentos ou respingos de água e chuva leve. Ao contrário de alguns concorrentes, porém, ele não é à prova d’água, o que significa que pode não resistir a um mergulho na piscina ou no mar, por exemplo.

Extras. A Motorola possui há muito tempo um aplicativo de assistente pessoal, mas não tão famoso como o Siri (iPhone), Now (Google) e Cortana (Microsoft). Chamado de Moto Voz, ele apresenta boa resposta no reconhecimento e realiza ações, como ler mensagens, fazer ligações, abrir aplicativos, consultar a previsão do tempo, entre outros. Em algumas ações, porém, ele transfere a “responsabilidade” para o Google Now. É necessária uma conexão de dados ativa para usar a funcionalidade. Há outros aplicativos interessantes da marca, como o Moto Assist (adapta o perfil de uso ao local onde você está) e Moto Ações (que executa tarefas por meio de comandos por gestos).

O Moto X Force permite usar dois chips de operadora e ajuda a escolher a melhor opção de acordo com alguns critérios. Ele verifica, por exemplo, qual a operadora do número que você está chamando. Vale salientar que a entrada para colocar o segundo chip é a mesmo que recebe o cartão de memória microSD. Ou seja, o usuário é obrigado a escolher entre ter um segundo chip ou expandir a capacidade de armazenamento do aparelho. Não dá para ter tudo.