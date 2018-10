iFixit/REUTERS O site iFixit é famoso por oferecer guias de reparos e desmontagem de dispositivos

Enquanto a maioria das empresas costumam pedir para os usuários pararem de tentar consertar com as próprias mãos seus smartphones, a Motorola caminha no sentido contrário. A fabricante fechou uma parceria com o site iFixit, que é famoso por oferecer guias de reparos e desmontagem de dispositivos, e vai oferecer um kit para conserto de tela e bateria dos celulares de seus clientes.

De acordo com a iFixit, a Motorola é a primeira grande fabricante a oferecer peças oficiais para kits de reparo. O site já disponibiliza essas ferramentas online por meio de empresas terceirizadas, mas deseja dar maior credibilidade para os usuários, fazendo com que o reparo seja feito com peças vindas diretamente da fabricante.

Os kits variam de US$ 40 a US$ 200 e incluem peças importantes de reposição como bateria, monitor e digitalizador, além de outras ferramentas especiais para o reparo, como pinças e parafusos. Cada kit é emparelhado com um passo a passo online para os clientes realizarem o conserto sozinhos.

Os novos kits são ligeiramente mais caros do que os pacotes oferecidos para iPhones – as peças para substituir uma bateria de um iPhone 7 sai por US$ 29, por exemplo. Atualmente, existem 17 kits de reparo para aparelhos da Motorola no site iFixit. Entre os aparelhos que podem ser consertados estão os Moto G4 e G5, além dos Moto Z Force e Z Play.

Apesar dos esforços em democratizar o conserto aos seus usuários, há uma advertência importante: a garantia do seu telefone se perde caso você tente repará-lo e erre, mesmo com peças oficiais. Por isso, este é um serviço para quem entende minimamente de eletrônicos e está pensando em economizar na mão de obra, mesmo com um pouco de risco.